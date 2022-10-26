Forbes: Китай может захватить восточные области России 15 26.10.2022, 7:55

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Пекин планирует воспользоваться тем, что РФ истощена войной с Украиной.

Китайская Народная Республика может воспользоваться тем, что Москва ослабла в результате войны с Украиной, и предпримет попытки захвата восточных территорий Российской Федерации, пишет журнал Forbes.

Анализируя политическую и военную ситуацию в Китае после съезда КПК, авторы материала пришли к выводу, что плохо скрываемое презрение Пекина к слабеющей день ото дня Москве нарастает.

А из-за того, что Путин ослабил защиту азиатской части России, перебросив оттуда войска в Украину, территория, прилегающая к Китаю, фактически открыта для захвата.

Примечательно, что военную операцию Китая по захвату части РФ аналитики Forbes считает более вероятной, чем атаку на Тайвань. При этом в качестве оснований для конфликта приводится тот факт, что Поднебесная и Россия ссорились из-за своей общей границы на протяжении многих столетий.

«Настроенные на экспансию китайские националисты вкупе с растущим и едва скрываемым презрением Китая к слабости России способны мгновенно подорвать нынешнее сближение РФ и Китая», - пишут журналисты Forbes.

Они добавляют, что военная репутация России после неудачной «спецоперации» в Украине сейчас изрядно подорвана, а российская армия вынуждена выпрашивать боеприпасы у Ирана. Следовательно, если Китай решится на военную кампанию, Москве будет нечем ему ответить.

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