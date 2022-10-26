ВСУ отбросили войска РФ и вышли на окраины Лисичанска 26.10.2022, 8:01

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Идут бои на подступах к городу.

Силы обороны Украины в ходе контрнаступления уже приблизились к Лисичанску, передает dialog.ua.

Об этом сообщили сразу несколько источников, среди которых экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на своем канале в Telegram.

«В пригороде Лисичанска идут бои. ВСУ атакуют врага», - написал политик в (Telegram https://t.me/mosiychuk72/22140).

По данным военкора Богдана Мирошникова, «сейчас бои идут в районе Верхнекаменки (невтеперарабатывающий завод, главный узел обороны) и Золотаревки. Лисичанск будет освобожден, нужно подождать».

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