ВСУ отбросили войска РФ и вышли на окраины Лисичанска
- 26.10.2022, 8:01
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Идут бои на подступах к городу.
Силы обороны Украины в ходе контрнаступления уже приблизились к Лисичанску, передает dialog.ua.
Об этом сообщили сразу несколько источников, среди которых экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на своем канале в Telegram.
«В пригороде Лисичанска идут бои. ВСУ атакуют врага», - написал политик в (Telegram https://t.me/mosiychuk72/22140).
По данным военкора Богдана Мирошникова, «сейчас бои идут в районе Верхнекаменки (невтеперарабатывающий завод, главный узел обороны) и Золотаревки. Лисичанск будет освобожден, нужно подождать».