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ВСУ отбросили войска РФ и вышли на окраины Лисичанска

  • 26.10.2022, 8:01
  • 9,148
ВСУ отбросили войска РФ и вышли на окраины Лисичанска

Идут бои на подступах к городу.

Силы обороны Украины в ходе контрнаступления уже приблизились к Лисичанску, передает dialog.ua.

Об этом сообщили сразу несколько источников, среди которых экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на своем канале в Telegram.

«В пригороде Лисичанска идут бои. ВСУ атакуют врага», - написал политик в (Telegram https://t.me/mosiychuk72/22140).

По данным военкора Богдана Мирошникова, «сейчас бои идут в районе Верхнекаменки (невтеперарабатывающий завод, главный узел обороны) и Золотаревки. Лисичанск будет освобожден, нужно подождать».

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