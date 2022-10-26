Резников: Армия РФ оказалась в «ловушке» в Херсоне 1 26.10.2022, 8:04

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Алексей Резников

Сбежать, как из Изюма, у оккупантов не получится.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине сейчас находится на третьем этапе – постепенном освобождении оккупированных территорий - и рассказал, почему замедлилось контрнаступление ВСУ на Херсон.

Резников объяснил в интервью американскому изданию Fox News, что первый этап войны в Украине заключался в том, чтобы остановить российскую армию. На втором этапе удалось стабилизировать ситуацию по всей линии фронта, сейчас же происходит деоккупация захваченных россиянами украинских территорий.

На данный момент в Херсоне армия РФ оказалась в ловушке на правом берегу Днепра. Вооруженные силы Украины контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности покинуть город, как это было во время деоккупации Харьковской области.

По словам Резникова, оккупантам опасно для жизни оставаться в Херсоне и вести уличные бои с ВСУ.

«Не совсем верю, что россияне смогут вести уличные бои. Потому что для них это не оптимальный вариант. Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. И для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как сделали это в Изюме», – сказал Резников.

При этом сейчас на юге Украины идут дожди, поэтому погодные условия немного замедлили наступление Вооруженных сил на Херсон.

Он отметил, что ВСУ используют «такую тактику, чтобы деоккупировать наши территории километр за километром, шаг за шагом».

«Прямо сейчас из-за погодных условий, я имею в виду дожди, это немного нас замедлило, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать», - заявил министр.

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