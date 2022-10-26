закрыть
26 октября 2022, среда, 9:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Удар по Днепру: осколок российской ракеты взорвал АЗС

1
  • 26.10.2022, 8:11
  • 4,874
Удар по Днепру: осколок российской ракеты взорвал АЗС

В машине погибла беременная женщина.

Вечером, 25 октября, в Днепре слышны звуки взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога, передает glavred.info.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о «прилете» в городе.

При этом, военный корреспондент Роман Бочкала сообщил о пожаре в городе.

«В результате взрыва в Днепре есть пожар», - отметил он.

Жертвы в Днепре

«В настоящее время известно, что погибли минимум два гражданских лица», - заявил Борис Филатов.

По его информации, один человек погиб в автомобиле, другой на автомойке, расположенной рядом с АЗС.

Позже стало известно, что в результате вражеского обстрела Днепра погибла молодая беременная женщина. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Российский удар по Днепру унес жизнь молодой женщины, которая была в положении... Недочеловеки. Такое не прощают», - написал Резниченко.

Эту информацию также подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал действия российской оккупационной армии очередным терактом на территории Украины.

«Очередной теракт. В результате обстрела россиян в Днепре есть погибшие. Среди них - беременная женщина. Трусы и военные неудачники убивают гражданских. Другие неудачники из Тик-Тока призывают «сжигать» украинцев. Ответственность за это будет максимально жесткой», - подчеркнул Ермак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников