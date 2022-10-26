Удар по Днепру: осколок российской ракеты взорвал АЗС

Удар по Днепру: осколок российской ракеты взорвал АЗС1
- 26.10.2022, 8:11
- 4,874
В машине погибла беременная женщина.
Вечером, 25 октября, в Днепре слышны звуки взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога, передает glavred.info.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о «прилете» в городе.
При этом, военный корреспондент Роман Бочкала сообщил о пожаре в городе.
«В результате взрыва в Днепре есть пожар», - отметил он.
Жертвы в Днепре
«В настоящее время известно, что погибли минимум два гражданских лица», - заявил Борис Филатов.
По его информации, один человек погиб в автомобиле, другой на автомойке, расположенной рядом с АЗС.
Позже стало известно, что в результате вражеского обстрела Днепра погибла молодая беременная женщина. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
«Российский удар по Днепру унес жизнь молодой женщины, которая была в положении... Недочеловеки. Такое не прощают», - написал Резниченко.
Эту информацию также подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал действия российской оккупационной армии очередным терактом на территории Украины.
«Очередной теракт. В результате обстрела россиян в Днепре есть погибшие. Среди них - беременная женщина. Трусы и военные неудачники убивают гражданских. Другие неудачники из Тик-Тока призывают «сжигать» украинцев. Ответственность за это будет максимально жесткой», - подчеркнул Ермак.