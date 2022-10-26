Удар по Днепру: осколок российской ракеты взорвал АЗС 1 26.10.2022, 8:11

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В машине погибла беременная женщина.

Вечером, 25 октября, в Днепре слышны звуки взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога, передает glavred.info.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о «прилете» в городе.

При этом, военный корреспондент Роман Бочкала сообщил о пожаре в городе.

«В результате взрыва в Днепре есть пожар», - отметил он.

Жертвы в Днепре

«В настоящее время известно, что погибли минимум два гражданских лица», - заявил Борис Филатов.

По его информации, один человек погиб в автомобиле, другой на автомойке, расположенной рядом с АЗС.

Позже стало известно, что в результате вражеского обстрела Днепра погибла молодая беременная женщина. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Российский удар по Днепру унес жизнь молодой женщины, которая была в положении... Недочеловеки. Такое не прощают», - написал Резниченко.

Эту информацию также подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал действия российской оккупационной армии очередным терактом на территории Украины.

«Очередной теракт. В результате обстрела россиян в Днепре есть погибшие. Среди них - беременная женщина. Трусы и военные неудачники убивают гражданских. Другие неудачники из Тик-Тока призывают «сжигать» украинцев. Ответственность за это будет максимально жесткой», - подчеркнул Ермак.

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