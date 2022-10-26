Подозреваемая в убийстве Романа Бондаренко стала советником-посланником посольства Беларуси в России

Подозреваемая в убийстве Романа Бондаренко стала советником-посланником посольства Беларуси в России3
- 26.10.2022, 8:24
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Ранее Дарья Шманай была сотрудницей протокола Лукашенко.
Дарья Шманай назначена советником-посланником посольства Беларуси в России. Постановление 24 октября подписал премьер-министр Роман Головченко.
Сегодня документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
В СМИ Шманай называли «культовой помощницей» Лукашенко прошлого десятилетия. Она также дружит с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт и его фаворитом Дмитрием Басковым. Их вместе видели во время набегов на дворы с протестной активностью в 2020 году. Именно в один из таких рейдов был убит Роман Бондаренко, житель «Площади Перемен» в Минске.
В начале 2020 года она исчезла из окружения Лукашенко. Судя по тому, что она была членом избирательной комиссии в посольстве в Москве, Шманай уехала на работу в российскую столицу. После ее несколько раз видели рядом с Лукашенко, в том числе на хоккейном матче в Сочи в конце декабря 2021 года.