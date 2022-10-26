закрыть
26 октября 2022, среда, 9:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Луганской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов вместе с кадыровцами

  • 26.10.2022, 8:27
  • 3,486
В Луганской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов вместе с кадыровцами

Украинская артиллерия нанесла точный удар.

Украинские защитники нанесли точечные артиллерийские удары по позициям российских оккупантов в Луганской области, в результате чего уничтожен склад боеприпасов в селе Новоивановка Северодонецкого района.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

«По уточненной информации, в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых кадыровцев. В населенном пункте Сватово также уничтожено до 10 оккупантов и около пяти грузовых автомобилей с боекомплектом», – говорится в сводке.

Авиация сил обороны Украины за прошлые сутки нанесла 21 удар по позициям оккупантов, подтверждено, что в результате этих ударов поражены 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два опорных пункта, а также две позиции зенитных ракетных комплексов противника.

«Подразделения противовоздушной обороны сбили пять вражеских БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты оккупантов», – добавили в Генштабе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников