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Источник в Кремле: Путин очень похудел и ослаб

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  • 26.10.2022, 8:34
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Источник в Кремле: Путин очень похудел и ослаб

Из-за проблем со здоровьем глава РФ неожиданно прервал совещание по войне.

Российский диктатор Владимир Путин на минувших выходных прошел очередное медицинское обследование, поскольку главу Кремля беспокоят приступы кашля, постоянная тошнота и отсутствие аппетита. Об этом со ссылкой на источники в Кремле пишет Telegram-канал Generall SVR.

«Беспокойство, как самого Путина, его близких, так и медиков вызывают приступы кашля у президента, а также постоянная тошнота и отсутствие аппетита из-за приема лекарств и специфической диеты на фоне онкологии. В последние несколько месяцев Путин похудел на восемь килограммов, в окружении президента переживают, что заметная в прогрессе худоба и постоянный кашель будут расценены элитами как признак быстрого ухудшения здоровья вождя», - говорится в сообщении

Как отмечается, несмотря на проблемы со здоровьем, кремлевский диктатор проводит совещания, слушает доклады о ходе войны в Украине и устраивает «разбор полетов». Во время одного из таких совещаний у Путина случился страшный приступ кашля.

«Совещание пришлось прекратить, а президенту понадобилась помощь медиков. Так, неровен час, на публике сорвется президент, потом проблем не оберется. Еще пара-тройка рухнувших самолетов в этом году и все, может закончиться Путин, нервы ни к черту», - пишет канал.

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