На Кинбурнской косе в Херсонской области взорвали базу и склад армии РФ
- 26.10.2022, 8:40
- 3,336
Зарево от пожара видно за несколько километров.
25 октября на базе армии РФ взорвался склад БК, расположенный на юге Херсонщины.
Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька».
Сообщение о взрыве появилось в сети в 21:24. Активист утверждал, что взорвался склад на Кинбурнской косе.
В эпицентре началась детонация снарядов армии РФ.
Впрочем, комментаторы отмечают, что сияние от горящего склада видно из Очакова - в 5 км на север.
От вероятной точки удара до возможных позиций ВСУ – около 5-10 км.