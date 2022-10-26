На Кинбурнской косе в Херсонской области взорвали базу и склад армии РФ 26.10.2022, 8:40

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архивное фото

Зарево от пожара видно за несколько километров.

25 октября на базе армии РФ взорвался склад БК, расположенный на юге Херсонщины.

Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька».

Сообщение о взрыве появилось в сети в 21:24. Активист утверждал, что взорвался склад на Кинбурнской косе.

В эпицентре началась детонация снарядов армии РФ.

Впрочем, комментаторы отмечают, что сияние от горящего склада видно из Очакова - в 5 км на север.

От вероятной точки удара до возможных позиций ВСУ – около 5-10 км.

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