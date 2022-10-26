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«Танки неисправные, посылают пацанов на убой»

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  • 26.10.2022, 8:51
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«Танки неисправные, посылают пацанов на убой»

Напуганный оккупант из 237-го полка РФ позвонил жене из Украины.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) опубликовало перехват эмоционального телефонного разговора бойца 237-го полка ВС РФ, воюющего против Украины. Он жаловался, что командование бросает их на убой.

«На Минобороны пишите, в прокуратуру! Танки неисправные, направляют на самый «передок»! Вот нас сегодня направили начать наступление. А у нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров! На нас эти … орут, а мы сделать ничего не можем! (...) Делайте что-нибудь! Пусть приезжают раз…вают! Они не дают даже родным звонить! Уроды! Они посылают пацанов на убой!» - жаловался оккупант.

Он также уточнил, что командование не дает им забирать тела погибших сослуживцев с поля боя. «Тут просто ложатся в поле трупы и … кто дает их забирать! Наших солдат, прикинь!» - возмущался военный РФ.

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