«Танки неисправные, посылают пацанов на убой» 3 26.10.2022, 8:51

2,052

Напуганный оккупант из 237-го полка РФ позвонил жене из Украины.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) опубликовало перехват эмоционального телефонного разговора бойца 237-го полка ВС РФ, воюющего против Украины. Он жаловался, что командование бросает их на убой.

«На Минобороны пишите, в прокуратуру! Танки неисправные, направляют на самый «передок»! Вот нас сегодня направили начать наступление. А у нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров! На нас эти … орут, а мы сделать ничего не можем! (...) Делайте что-нибудь! Пусть приезжают раз…вают! Они не дают даже родным звонить! Уроды! Они посылают пацанов на убой!» - жаловался оккупант.

Он также уточнил, что командование не дает им забирать тела погибших сослуживцев с поля боя. «Тут просто ложатся в поле трупы и … кто дает их забирать! Наших солдат, прикинь!» - возмущался военный РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».