Военный эксперт назвал главный козырь в наступлении ВСУ 26.10.2022, 9:01

Танковые атаки уже не определяют исход боя, как раньше.

В контрнаступлении ВСУ основной козырь украинских воинов ‒ артиллерия, а не бронетехника. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Как говорит специалист, артиллерийские системы ВСУ «унавоживают почву» для контрнаступления ‒ активно стирая с лица земли склады, укрепрайоны врага и все такое прочее.

По словам Селезнева, лишь после тщательной отработки артиллерией и ракетными системами залпового огня украинские военнослужащие с помощью бронетехники имеют возможность попасть в тыл врага.

«Танки ‒ очень мощная вещь, но по факту на сегодняшний день танковых боев не так уж и много, они есть, но они не определяющие. Определяющими являются артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба и уничтожение вражеских тылов», ‒ подытожил эксперт.

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