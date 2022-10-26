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«Жену слегка подбешивает мое хобби»

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  • 26.10.2022, 9:06
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«Жену слегка подбешивает мое хобби»

Белорус потратил на акустику для дома 12 тысяч рублей.

Сколько колонок и усилителей должно быть дома, чтобы с комфортом смотреть кино и слушать музыку? Странный вопрос, скажете вы, многим достаточно звука компьютера или телевизора. А теперь оцените, как все устроено у аудиофила Александра из Минска. Для работы за компьютером у него есть наушники, колонки и усилитель, для просмотра фильмов — саундбар, колонки-сателлиты и сабвуфер, для релакса с музыкой на диване — еще одни колонки, сабвуфер и усилитель. В общей сложности парень вложил в акустику для дома более 12 тыс. рублей — и это, судя по всему, не предел, пишет onliner.by.

«Послушал музыку с усилителем — и разница оказалась колоссальной»

Александр называет себя аудиофилом: он очень трепетно относится к качеству звука и старается получать от музыки максимум удовольствия.

Как и многие, в юности парень любил слушать музыку в плеере, он помнит еще те времена, когда на переменке в школе бегал за новыми кассетами «Короля и Шута». С тех пор предпочтения в музыке менялись, и сегодня Александр находит для себя любимые композиции в самых разных жанрах: металкор, хардкор, джаз, фолк, кантри, рок, хардкор-рэп, соул и многие другие.

Долгое время парень слушал музыку через классические Bluetooth-наушники, пока однажды не решился на эксперимент: купил на барахолке проводные наушники и настольный усилитель к ним.

— Я почувствовал разницу, она оказалась просто колоссальной. Звук с усилителем гораздо более детальный, четко проработанный, ты слышишь больше разных инструментов. И с тех пор понеслось! Мне понравилось покупать и тестировать разную аудиотехнику.

Во время работы в фоновом режиме Александр обычно слушает музыку в проводных наушниках Sony, которые он купил на барахолке за 800 рублей (а новые они стоили около $800). Мужчина доволен, что «выхватил премиум-вариант за адекватные деньги», и менять их пока не планирует.

Иногда работать с наушниками неудобно — например, когда жена уходит по делам и нужно быть на связи с ребенком. Тогда Александр включает музыку через относительно недорогие колонки с усилителем, которые стоят на рабочем столе. Это вариант для экстренных случаев — «для ближнего поля».

Когда хочется настоящего релакса с музыкой в гостиной, настольные колонки уже не подходят — пришлось покупать отдельную акустическую систему.

— Чтобы нормально воспринимать музыку, в идеале нужно сидеть в равностороннем треугольнике. Если с дивана слушать песню через колонки, которые стоят на столе, музыка будет играть просто фоном, толку в этом мало, — рассуждает мужчина.

Недавно Александр собрал для себя комплект из колонок премиум-класса, которые купил на барахолке за 3200 рублей, к ним идет сабвуфер, ЦАП (цифроаналоговый преобразователь) и усилитель. Все вместе дает совершенно иное звучание, уверяет собеседник.

— Когда я увидел, что могу купить его на барахолке чуть ли не за полцены, конечно, решил не упускать шанс. Для меня это были колонки мечты, — объясняет собеседник. — Многие знакомые удивляются, когда узнают, что колонки могут стоить так дорого. Вот какой-нибудь «айфон» за 3 тыс. рублей — это в порядке вещей, а колонки кажутся неоправданно дорогими. Но надо понимать, что хорошая акустика прослужит лет пять минимум, а музыку я слушаю в среднем по два часа в день.

Если разделить 3200 рублей на пять лет использования, получается не так уж и дорого.

До этого Александр слушал музыку через колонки со встроенным усилителем за 1500 рублей. Но качество звука не впечатляло.

— Мне захотелось повозиться именно с отдельными компонентами, послушать, как будет звучать все вместе. И теперь мне нравится все, кроме усилителя. С ним хотелось бы еще поиграться — возможно, купить что-то помощнее.

«Колонки в три раза дороже дают звук на 20% лучше»

Старые колонки уже стоят в коробке за диваном — их Александр будет продавать. Вообще, все, что не используется, он старается выбрасывать на барахолку и там же постоянно находит что-нибудь новенькое для своей коллекции.

— Не могу сказать, что продавать все это легко: не так много у нас ценителей аудиотехники, не очень большой рынок. Все-таки это скорее техника для энтузиастов. Большинство белорусов привыкли слушать музыку через Bluetooth-наушники, и качество звука для них не имеет большого значения. Если кому-то захочется более достойного звучания, думаю, можно купить колонки за 1000 рублей и усилитель за 1000 — это уже будет отличный вариант, — советует парень.

Когда покупаешь колонки в три раза дороже, они улучшают качество звука на 20%, отмечает собеседник. Не все могут прочувствовать эту разницу, поэтому для многих это будет действительно неоправданная покупка. В случае Александра все иначе.

Как настоящий аудиофил, он уже не может просто включить телевизор и смотреть фильм со звуком из встроенного динамика. Для просмотра кино он купил себе один из топовых саундбаров.

— У меня саундбар LG, покупал его новым где-то за 2500 рублей. Это панель, в которую напихано много динамиков, также слева стоит сабвуфер для низких частот. Отдельно к саундбару я докупал колонки-сателлиты рублей за 500, они стоят за диваном. Благодаря им получается объемный звук: если что-то в фильме взрывается, например, ты слышишь звук сзади, и это дает свой эффект.

Садимся перед телевизором ровно на середину дивана, как рекомендует Александр, чтобы оценить, в чем же прелесть саундбара. Непрофессионала качество звука действительно впечатляет: если приглушить свет, можно легко представить себя в кинотеатре. При этом сложно понять, зачем же нужны отдельные системы акустики для музыки и для просмотра фильмов.

— Вообще, я покупал топовый саундбар с расчетом на то, что буду слушать на нем музыку, но там оказалась очень узкая стереобаза, то есть разница между левым и правым динамиком не очень ощутима. Звук получается очень скученным, поэтому мне захотелось купить отдельные колонки для музыки, — объясняет Александр.

Вы удивитесь, но пара колонок стоит даже на кухне, чтобы не было скучно мыть посуду или готовить. В общей сложности в акустику для дома он вложил больше 12 тыс. рублей — это все та техника, которая используется прямо сейчас. Плюс 4 тыс. рублей стоил большой ЖК-телевизор.

«Потратить на это хобби можно сколько угодно денег»

Александр признается: в последнее время его хобби становится все более затратным. Для покупки последних колонок даже пришлось залезть в заначку — деньги, которые в семье откладывают на свое жилье в Минске.

— Вы бы знали, сколько всего здесь сменилось за последние несколько месяцев, — включается супруга Екатерина. — Саша постоянно что-то покупает и продает. Когда я включаю телевизор, иногда не знаю, на что нажимать, чтобы был звук, плюс столько разных пультов лежит на журнальном столике! Мы уже неоднократно приходили к соглашению о том, что для съемного жилья всех этих аудиоприбамбасов достаточно и нужно остановиться.

Но муж любит говорить: «Смотри, там такое предложение, это же бывает раз в жизни!»

Чтобы вы понимали: все это говорится полушутливым тоном. В семье подчеркивают, что серьезных конфликтов на тему денег почти не бывает, хотя супруга не перестает удивляться тому, сколько могут стоить колонки или усилители.

— Когда в последний раз Саша рассказал мне про колонки за 4 тыс. рублей, я долго не соглашалась. Для меня в приоритете все-таки покупка своего жилья. Но каждый раз у нас в семье одна и та же история: муж начинает ныть и забрасывать меня аргументами в пользу того, какие это классные колонки и почему нам надо их купить. Когда продавец сбросил цену до 3200 рублей, я уже не сопротивлялась.

Александр соглашается, что для его семьи все эти траты довольно ощутимы. Но как измерить в деньгах то удовольствие, которое дает качественный звук?

— Я не хотел бы, наверное, копить на жилье и во всем себе отказывать, это просто не мой стиль, — улыбается Александр. — И даже моя жена, которую это все, очевидно, подбешивает, в глубине души понимает, что музыка доставляет мне огромное удовольствие.

При желании на акустику можно потратить вообще любые деньги, говорит белорус. Сейчас в продаже есть, к примеру, наушники за 12 тыс. рублей, а комплекты колонок можно найти за 20 тыс., 30 тыс. и даже 50 тыс.

— Если представить, что в деньгах у меня вообще нет никаких ограничений, я бы, наверное, стремился искать свой идеал, а для этого нужно попробовать много разных вариантов. Очень хотелось бы протестировать усилитель, сопоставимый по цене с моими колонками, или какой-нибудь хороший преобразователь в районе $1500. То есть мне интересен уже не только конечный результат в виде качественного звука, но и сам поиск, ведь в процессе узнаешь много нового.

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