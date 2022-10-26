ВСУ ликвидировали более 60 кадыровцев из элитного подразделения «Нефтеполк» 26.10.2022, 9:16

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Новые подробности удара по штабу оккупантов в Каирах под Херсоном.

25 октября Генштаб ВСУ подтвердил удар по месту базирования одной из воинских частей армии РФ в Каирах Херсонской области. Сообщения в сообществе чеченцев «Адат» утверждают, что погибшие – из подразделения «Нефтеполка» кадыровцев.

Информация обнародована на официальной странице Facebook командования и в Telegram-канале «1Adat».

Генштаб отметил, что удар был нанесен по месту базирования врага в деревне Каиры (левый берег Днепра). По данным Генштаба ВСУ, погибли 30 человек. Еще около 100 до сих пор находятся под завалами.

Telegram-канале «1Adat» опубликовал видео, на котором видны запыленные кадыровцы, которые радуются, что выжили во время артудара. При этом звучит предположение, что удар был нанесен ракетной системой HIMARS.

В Чечне семьям погибших уже сообщили по чрезвычайной ситуации, начались поминки. Также создали видео, на котором под грустную музыку показывают лица погибших.

Количество потерь кадыровцев: цифра растет

Генштаб ВСУ сообщает о 130 убитых и раненых кадыровцах, но цифра может быть больше.

Вначале паблики писали о том, что было ликвидировано минимум 40 человек и еще порядка 60 получили ранения. Однако уже вторые сутки идет разбор завалов, к которому кадыровцы привлекли местное население, информирует

Источник, ссылаясь на данные от журналиста Андрея Цаплиенко, сообщает, что под завалами находятся тела оккупантов из подразделения «Нефтеполк». Местных жителей под дулами автоматов выгнали разбирать завалы здания, где находился их штаб.

В первый день были найдены тела около 40 кадыровцев, а на второй — еще около 30. В общей сложно ВСУ отправили на концерт к Кобзону свыше 60 оккупантов.

Оккупанты обвинили местное население в корректировке, которая и помогла ВСУ нанести прицельный удар по базе врага.

Подразделение «Нефтеполк» создано при участии лично Кадырова. Главная задача — помощь Росгвардии Чечни в охране объектов нефтеперерабатывающего комплекса. Всего было сформировано два таких подразделения по 2 тысячи человек в каждом. Отбор очень строгий, так как предпочтение отдается чеченцам, побывавшим в горячих точках. В подразделение принимаются мужчины возрастом от 18 до 50 лет.

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