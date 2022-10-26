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Где прячут свои деньги российские олигархи: расследование WSJ

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  • 26.10.2022, 9:21
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Где прячут свои деньги российские олигархи: расследование WSJ

Часть капиталов вывели из России прямо перед вторжением в Украину.

Российские олигархи скрывают состояние через секретную сеть на острове Мэн в Ирландском море. Благодаря этому они вывели деньги из России перед полномасштабным вторжением.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты выяснили, что есть сеть подставных компаний и посредников, управляемых сервисной фирмой Bridgewaters. Ее работа усложняет отслеживание активов и применение санкций.

Олигархи вывели деньги из России перед вторжением

Как сообщает издание, у стартапа «Кремниевая долина» появился неожиданный инвестор – российский миллиардер.

Через ряд офшорных компаний и венчурный фонд заключили соглашение, которое позволило олигарху Алишеру Усманову вывести свое состояние из России на Запад. Долю фонда оценивали в 175 миллионов долларов. Деньги вывели за несколько дней до того, как Россия вторглась в Украину, и США ввели санкции против Усманова.

Кто пользовался подставными компаниями

Сеть подставных компаний и посредников на протяжении многих лет использовали союзники Путина для вывода сотен миллионов долларов из России. Журналисты обнаружили электронные письма, инвестиционные предложения, публичные и частные корпоративные отчеты, реестры акционеров и документы SEC.

Эту схему использовали:

родственники члена российского парламента Андрея Скоча,

бывшего сотрудника КГБ Сергея Чемезова, чьи компании продают оружие российским военным,

спикера Путина Дмитрия Пескова.

Все теперь были добавлены в черный список США и ЕС.

Фирма на острове Мэн

Расследователи пришли к выводу, что в основе российской денежной сети лежит фирма на острове Мэн. Ее название – Bridgewaters. Эта компания помогла создать корпоративную империю для своих клиентов, включая инвестиции в американские технологические компании.

Министерство финансов США предлагает миллионное вознаграждение за информацию о состоянии россиян, находящихся под санкциями, в том числе тех, кто находится в этой сети.

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