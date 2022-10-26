Где прячут свои деньги российские олигархи: расследование WSJ

Где прячут свои деньги российские олигархи: расследование WSJ1
- 26.10.2022, 9:21
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Часть капиталов вывели из России прямо перед вторжением в Украину.
Российские олигархи скрывают состояние через секретную сеть на острове Мэн в Ирландском море. Благодаря этому они вывели деньги из России перед полномасштабным вторжением.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Журналисты выяснили, что есть сеть подставных компаний и посредников, управляемых сервисной фирмой Bridgewaters. Ее работа усложняет отслеживание активов и применение санкций.
Олигархи вывели деньги из России перед вторжением
Как сообщает издание, у стартапа «Кремниевая долина» появился неожиданный инвестор – российский миллиардер.
Через ряд офшорных компаний и венчурный фонд заключили соглашение, которое позволило олигарху Алишеру Усманову вывести свое состояние из России на Запад. Долю фонда оценивали в 175 миллионов долларов. Деньги вывели за несколько дней до того, как Россия вторглась в Украину, и США ввели санкции против Усманова.
Кто пользовался подставными компаниями
Сеть подставных компаний и посредников на протяжении многих лет использовали союзники Путина для вывода сотен миллионов долларов из России. Журналисты обнаружили электронные письма, инвестиционные предложения, публичные и частные корпоративные отчеты, реестры акционеров и документы SEC.
Эту схему использовали:
родственники члена российского парламента Андрея Скоча,
бывшего сотрудника КГБ Сергея Чемезова, чьи компании продают оружие российским военным,
спикера Путина Дмитрия Пескова.
Все теперь были добавлены в черный список США и ЕС.
Фирма на острове Мэн
Расследователи пришли к выводу, что в основе российской денежной сети лежит фирма на острове Мэн. Ее название – Bridgewaters. Эта компания помогла создать корпоративную империю для своих клиентов, включая инвестиции в американские технологические компании.
Министерство финансов США предлагает миллионное вознаграждение за информацию о состоянии россиян, находящихся под санкциями, в том числе тех, кто находится в этой сети.