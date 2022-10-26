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Две «удавки» для Путина

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  • 26.10.2022, 9:39
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Две «удавки» для Путина

Полковник ФСБ спрогнозировал сценарий распада РФ.

Российский лидер Владимир Путин в регионах наставил губернаторами «олухов», рассказал полковник ФСБ РФ в отставке, российский оппозиционер Геннадий Гудков в интервью основателю издания «Гордон» журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению эксперта, распад РФ запросто может произойти из-за глубоких противоречий между Москвой и регионами.

«Губернаторы сейчас превращены в идиотов, которые имитируют бурную деятельность, не имея такой возможности... Многие из них вступили в ряды военных преступников, начав формировать региональные батальоны... Были приспешниками режима, а теперь стали военными преступниками. Сами захотели, сами так решили - пусть отвечают... Поэтому противоречия между регионами и Москвой такие сильные и такие глубокие, что это может запросто привести к распаду России», - заявил оппозиционер.

Гудков добавил, что почти все российские регионы являются дотационными. Политик считает, что противоречия между Москвой и регионами начнут давать о себе знать, как только центральная власть ослабнет. Оппозиционер спрогнозировал, что сепаратистские процессы могут стартовать в Туве, Башкортостане или в Татарстане.

«Как только ослабнет удавка, которую набрасывает федеральный центр на регионы... Две удавки: одна - административная, вторая - финансовая. И этими удавками, как вожжами, он руководит регионами. У нас каждая губерния держит в Москве посольство для приползания и прошения денег. У нас, по-моему, из 86 78 регионов дотационных, несамостоятельных, а восемь - доноры, типа Москвы, Ханты-Мансийска…», - поделился собеседник.

По словам оппозиционера, «поэтому вполне понятно, что самые серьезные, глубокие противоречия существуют между Москвой и регионами, и как только центральная власть ослабнет, эти противоречия начнут давать о себе знать».

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