«Купил временную машину за 3000 долларов – езжу на ней третий год» 10 26.10.2022, 9:46

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Белорусы рассказали, чем хороши дешевые автомобили.

Состояние автомобиля не всегда напрямую зависит от его стоимости на рынке: бывает так, что машина за 10.000$ мало чем отличается от авто за 2000 или 3000. А если так, то зачем платить больше?

Журналисты «Автобизнеса» поговорили с теми, кто сознательно не хочет тратиться на авто и не спешит списывать со счетов недорогих «старичков».

Чем они до сих пор хороши?

«Старая машина – это как старый привычный свитер»

Юрий: «В 2020 году я продал Honda CR-V и нуждался в каком-то автомобиле на замену. Едва ли не в день продажи Honda поехал и купил Toyota Yaris 2000 года буквально за 3000 долларов. Toyota рассматривал в качестве временного варианта, пока не определюсь, какую следующую машину хочу на самом деле. Как-то так получилось, что с тех пор на Yaris и езжу, хотя при этом зарабатываю достаточно, чтобы пересесть на что-то гораздо лучше.

Да и с Yaris повезло. Какие-то мелочи я починил сразу. Заводилась машина всегда, я даже аккумулятор не менял. Где-то раз в полгода заезжаю на СТО для мелкого ремонта подвески или тормозной системы. Двигатель надежный, да и ломаться там нечему. На масле и расходниках не экономлю – сказывается предыдущий опыт владения «японцами». По привычке сделал антикоррозийную обработку, как поступал со всеми другими машинами. По кузову Yaris, конечно, не идеал: мелкие проблемы с коррозией, пороги уже надо переваривать. Но в целом машина не обременяет проблемами.

Если уж и менять на что-то, то на такой автомобиль, который не будет требовать замены ближайшие три-пять лет. Но пока об этом не думаю. Нет времени продавать Yaris, нет времени и желания заниматься поисками чего-то другого. И необходимости как таковой тоже нет. У меня мало требований к машине. Она должна выполнять свою главную функцию – ездить. Пока она это делает, вкладываться во что-то другое смысла нет. Вопрос в приоритетах. Мне интереснее потратить деньги на какие-то другие вещи, которые более важны или интересны в жизни. Статусность или престиж автомобиля – это не моя история вовсе. Нынешняя Toyota Yaris как старый свитер: где-то потертый, где-то растянутый, но ты к нему привыкаешь – и тебе хорошо».

«Машина должна просто ехать – остальное не важно»

Виталий: «У меня была разные по стоимости и классу автомобили, начиная от копеечных микролитражек и заканчивая новыми и не очень кроссоверами и седанами D-класса. Конечно, удовольствие от автомобиля зависит от цены. Если он новый, то несколько лет можно наслаждаться его безотказностью. Если не бояться б/у вариантов и бюджет составляет хотя бы пару десятков тысяч долларов, то на рынке хватает достаточно свежих машин в очень хороших комплектациях. Круиз- и климат-контроль, различные датчики и электронные ассистенты, хорошая «музыка» и шумоизоляция – опции в корне меняют ощущения от автомобиля. Но в какой-то момент я пришел к тому, что все это не нужно.

Можно сказать, что я «наелся» автомобилями и теперь они для меня не более чем утилитарная вещь. Лишь бы ехал – и все. Я не хочу тратить на авто время и деньги, мне стало абсолютно не важно, на чем ездить. Мне просто нужно добираться из точки А в точку Б. Сейчас я вообще обхожусь без авто, поскольку дешевое такси решает множество вопросов. Возможно, в ближайшее время приобрету что-нибудь простое и дешевое вроде Renault Logan первого поколения. Ломаться там нечему, а если кузов не будет «убит» изначально, то вообще отлично.

К такой мысли меня подталкивает и нынешняя ситуация на рынке: цены улетели в «космос» и вообще никак не соответствуют тому, сколько машины должны стоить. Я не вижу смысла в переплате за автомобиль. Лучше деньги вложить в дом или квартиру либо найти им еще какое-нибудь более достойное применение. Пусть даже какое-то время полежат на полке на всякий случай. Машины вообще не самое лучшее вложение денег и приносят лишь убытки».

«На старые машины можно «забить» – это главное их преимущество»

Андрей: «Как и многие, свой автомобильный путь я начинал с недорогих машин различной степени «удачности». Их общей главной проблемой была надежность и мой внутренний перфекционист, который не любит, когда что-то работает не так, как должно. Со временем я пересел на более дорогую машину с небольшим пробегом, которая не доставляет проблем уже несколько лет.

Теперь я начинаю понимать, что недорогие автомобили были не так уж плохи. Когда у тебя хорошая машина, ты не будешь ее осознанно «убивать»: хорошие расходники и запчасти, забота о кузове и все такое прочее – всегда найдется, куда потратить деньги. При этом со временем и пробегом авто все равно становится хуже и в какой-то момент обязательно начнет «сыпаться». Чем тогда 10-летний автомобиль будет отличаться от 20-летнего и нужны ли были все те вложения?

Старые машины импонируют мне как раз с точки зрения возможности «забить» на их состояние в разумных пределах. Притертость из-за неудачной парковки – окей, заедающая пассажирская ручка – и ладно. Я не понимал этого раньше, когда мой бюджет на авто составлял 2-3 тысячи долларов – вроде ж любимая «ласточка». А вот теперь… За хорошим автомобилем ты все равно вынужден следить, это никогда не окупиться, а старый и повидавший жизнь такого не требует. В этом главное преимущество «старичков». Главное – не увлекаться «премиумом», не уходить в глубокие 1990-е и выбирать что-то простое, чтобы иметь возможность недорого содержать в хорошем техническом состоянии».

«К черту «понты» и погоню за современными авто»

Вадим: «Так получилось, что свою машину продал приятелю по цене чуть ниже среднерыночной еще в середине лета. Тогда о покупке другого авто не задумывался, не было надобности. Прошло пару месяцев, и я решил, что пора возвращаться в ряды автовладельцев: то разъезды, то перевезти что-то надо, а на каршеринге, общественном транспорте и такси не наездишься.

Про новую машину речи не шло – с нынешними ценами на нее всерьез смотрят разве что состоятельные белорусы, а уж в кредит или лизинг покупать вообще кабала. Открыл базы объявлений, чтобы прикинуть ситуацию с «бэушкой», – волосы на голове зашевелились. Отчасти понятно, откуда берутся цены на новые машины без пробега – к дилерам автомобили приезжают далеко не за три копейки. К тому же времена непростые, перебои с поставками, микрочипами, санкции, все пытаются выкрутиться как умеют. Но когда частник продает видавшую виды «десятилетку» с немалым (равно скрученным) пробегом за неадекватную сумму, это просто попытка сыграть в игру «я самый умный и заработаю «бабло» из воздуха».

Но ладно, «десятилетка» по нашим меркам еще свежий автомобиль. Когда машины 2007-2009 годов выпуска выставляют за 10.000 долларов – вот это вообще в голове не укладывается. Разве такая техника с годами становится лучше, как вино? Коррозия рассасывается, жесткость кузова повышается, «косяки» исчезают сами по себе и не возвращаются? Знакомый несколько лет назад продал BMW E61 с дизелем М57 в хорошей комплектации и ухоженном состоянии за 8500. А теперь попробуйте найти похожий вариант за эти деньги – и держите в уме тот факт, что с момента продажи упомянутого универсала прошла еще время, машины стали еще старше, а ресурса в них все меньше. И так почти со всеми предложениями, речь не только о пресловутом старом «премиуме».

В итоге приходишь к мысли: может, к черту эти «понты» и погоню за современным авто? Ведь по факту первичны «колеса», чтобы перемещаться из точки А в точку Б. На это способен и дешевый «корчик», на оставшиеся деньги его можно «подшаманить» до состояния «конфеты». Или вообще не париться, только обслуживать необходимое, не музейным же янгтаймером владеть собрался. А тут еще и примеры друзей, которые для работы или просто для кайфа покупали всякие «ведра» и ездили, даже техосмотр проходили с первой попытки без чьей-либо «помощи».

Другое дело, что с «корчиком» в дальнюю дорогу вряд ли отправишься, поскольку жизнь с ним то еще приключение: под вопросом безопасность и комфорт, а еще непредвиденные траты из-за ресурса, от которого остались только томные придыхания адептов «последних настоящих», «простых-авто-самому-можно-починить» и «еще-миллион-проедет»... Сразу вспоминается Sierra за 200 – вроде бы дешевый и прикольный вариант должен был оказаться, а на деле ввалили кучу денег и поимели «головняк» из-за регулярных неполадок. Так что и тут не без компромиссов. Короче, все же подожду, понаблюдаю еще за ценами…»

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