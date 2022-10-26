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Ученые выяснили, на каких этажах у людей лучше иммунитет

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  • 26.10.2022, 9:55
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Ученые выяснили, на каких этажах у людей лучше иммунитет
фото: © Gensler

Высота расположения квартиры влияет на здоровье ее обитателей.

Ученые выяснили, что для здоровья человека крайне опасно длительное время жить на верхних этажах домов. Ослабление иммунитета у таких людей происходит из-за того, что человек изначально привык жить на земле. Чем выше расположена квартира, тем выше вероятность сбоя в работе иммунной системы.

Об этом пишет MedikForum.

Специалисты пояснили, что дело, конечно же, не только в привычке. С каждым этажом расстояние от магнитного поля планеты увеличивается, а без его влияния организм людей не может функционировать в нормальном режиме.

Ученые из Канады решили подробней изучить этот вопрос, потому провели масштабное исследование. Они изучали изменения в состоянии здоровья людей, проживающих на разных этажах, учитывая наличие тех или иных заболеваний. В итоге оказалось, что нахождение на верхних этажах положительно влияет на психологическое здоровье каждого человека. Это объясняется низким уровнем шума на высоте. Тем не менее, те, кто жил выше 4-го этажа, чаще сталкивался с воспалительными процессами и онкологическими заболеваниями.

Люди, которые жили на 16 этаже, имели более высокий риск пережить остановку сердца. При этом вернуть человека к жизни удавалось только в 4,2% случаев. В особой зоне риска находятся пожилые люди. В свою очередь молодые люди адаптировались к высоте за более короткий промежуток времени. Их организм смог быстрее приспособиться к перепадам давления.

Проанализировав большое количество данных, специалисты пришли к выводу, что жильцы квартир от 1 до 7 этажа значительно меньше оказываются в состоянии, требующего прохождения лечения в стационаре. Эти люди реже, чем другие, посещают поликлиники. В итоге, канадские ученые назвали 2,3 и 4 этажи наилучшими для здоровья людей.

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