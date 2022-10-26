Красноармеец со стиральной машиной: в Чехии «модифицировали» памятник советскому солдату 14 26.10.2022, 9:59

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Монумент стилизовали под современные события.

Красноармеец со стиральной машиной: в Чехии «модифицировали» памятник советскому солдату

Монумент стилизовали под современные события.

В Чехии в Литомержице памятник красноармейцу теперь действительно похож на воинов «второй армии мира». Монумент стилизовали, теперь армеец стоит на стиральной машине. Об этом сообщает Visegrád 24.

Авторы «модификации» также красной краской изобразили, будто из сердца армейца протекает кровь.

«Кто-то облил его красной краской после модификации пьедестала, сделав его похожим на стиральную машину», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что ранее этот памятник прославлял советскую армию.

Пока остается тайной, кто именно решил «модернизировать» монумент, но пользователям соцсетей идея понравилась:

«Выглядит красиво, детализация стиральной машины впечатляет»,

«Очень умно. Отличная работа!»,

«Вандалы? Далеко не так, теперь он даже выглядит более точным».

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