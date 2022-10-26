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«Полк имени Калиновского — серьезная угроза синепалому и оркам»

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  • 26.10.2022, 10:10
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«Полк имени Калиновского — серьезная угроза синепалому и оркам»

Доказавшие в боях свою принципиальность герои будут строить новую Беларусь.

Народный депутат Украины от правящей партии «Слуга народа» Богдан Яременко считает, что Киев должен сформировать собственную стратегию по отношению к Беларуси, сделав ставку на воюющий в Украине полк Кастуся Калиновского.

Начались и практические шаги по этому признанию. Представители белорусских добровольцев встретились с группой украинских депутатов. Считают ли белорусы полк Калиновского своим представителем?

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают на эту читатели:

«Полк имени Кастуся Калиновского — серьезная угроза синепалому и оркам».

«Необходимо наращивать полк Калиновского. Увеличивать число белорусских воинов на стороне НАТО и Евросоюза. Дайте им шанс спасти своих близких из цепких клыков лукашистского КГБ».

«Калиновцы — феникс возрождения Беларуси! Это оплот и будущее новой свободной европейской республики».

«Украинские власти кроме полка ни с кем разговаривать не будут. И все! Только доказавшие в боях свою принципиальность герои будут строить новую Беларусь».

«Никто посторонний не будет решать наши проблемы. У нас есть белорусы-калиновцы, они и будут решать. Но как и Украине помогал весь белый свет в борьбе против российского фашизма, так и мы имеем право надеяться на помощь друзей».

«Полк имени Калиновского — единственный и полномочный представитель народа Беларуси, который своими действиями, а не словами завоевал у белорусов доверие».

«Полк Калиновского — будущий костяк армии свободной Беларуси. Они уже показали себя на войне за свободу Украины».

«Полк Каліноўскага ў Корпусе добраахвотнікаў ЗСУ, краін Міжмор'я, разам з добраахвотнікамі Польшчы і іншых краін. Гэта будзе сіла, якая стане жахам для лукашызму і Масквы».

«Чтобы свергнуть режим, одной силы извне недостаточно. Надо готовить людей в самой Беларуси. И совместными силами можно скинуть эту прогнившую и самозванную власть в считанные дни. Этот надоевший всем режим обречен».

«Калиновцы могут и должны обеспечить переход к народовластию и охрану пути Беларуси в Европу».

«Когда в каждом белорусском военном полку, военной академии и военном училище будут не мордорские коллаборанты, а наши «калиновцы», тогда и возродится наша республика и настоящая народная армия европейского уровня!»

«Обьединяемся вокруг калиновцев, а в январе Беларусь станет свободной!»

«С января — вряд ли. Более реальный срок — май 2023-го».

«Те, кто сидит или уже отсидел в тюрьме, те, кто воюет с москалями, доказали, что они ничего не боятся и могут управлять страной».

«Вадим Кабанчук тоже может быть главой государства в переходный период. Герой, руководитель Полка Калиновского. Молодой, активный, смелый, умный. С грамотной командой - то, что надо».

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