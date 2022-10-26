Политолог о запуске иранских дронов из Беларуси: Возможен ответный удар 1 26.10.2022, 10:16

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Фото: AP/Efrem Lukatsky

Лукашенко явно этого не хочет.

Политический обозреватель Александр Фридаман рассказал «Филину», чем белорусским властям может аукнуться размещение в стране иранского оружия.

— Иранские дроны на войне в Украине не привели к перелому в противостоянии, но добавили сложностей украинцам. Учитывая прикованное к этой проблеме внимание, как может аукнуться Беларуси возможность применения этого оружия с нашей территории?

— Добавлю, что на прошлой неделе израильское издание The Jerusalem Post сообщало об уничтожении в Крыму десяти иранцев, которые обучали российских военных обращению с дронами.

Нужно отметить, что Израиль внимательно следит за событиями и передает соответствующую информацию украинской стороне.

Потому что, чем больше будет проблем у Ирана, тем лучше будет Израилю.

С сообщениями о том, что иранские дроны якобы запускались с территории Беларуси, нет полной ясности. Но такие сообщения были. Нельзя исключить тот факт, что иранские инструкторы присутствуют в Беларуси. И на практике это означает, что Беларусь может быть еще сильнее втянута в войну. Это означает появление новых проблем.

Теперь воспрос в том, как это будет расценивать украинская сторона. Станет ли для нее это красной линией. Если будет не единичный запуск, а одновременный вылет десятков дронов, как будет действовать Киев? Сложно предсказать, воздержатся они от ответного удара или все же ударят? Исключить такое развитие событий нельзя.

Я не уверен, что Лукашенко здесь на что-то влияет, эти решения очевидно российские, Кремлю выгодно запускать дроны с разных направлений. Проблема здесь в том, что чем больше таких шагов делается, в любом случае появляется угроза ответного удара по белорусской территории.

Вопрос лишь в том, решат ли сами украинцы, что пришло время ответного удара. Или же они пока не готовы подниматься на новую ступень эскалации.

Вопрос следующий: если будет ответ Украины, например, удар по белорусской территории — что делать в этой ситуации Лукашенко? Он явно не желает отправлять на войну белорусские войска. Он стремится сделать в этом направлении как можно меньше. Но если это произойдет, то оставаться в стороне у него уже не будет возможности, он вынужден будет что-то делать.

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