«50 оккупантов валялось буквально за пять минут» 1 26.10.2022, 10:20

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Украинский механик-танкист рассказал о бое за Волноваху.

Механик-танкист Василий с позывным «Васильевич» на войне с 2015 года. После полномасштабного вторжения РФ он был среди тех воинов, которые должны были остановить давление российских оккупантов на Волноваху на Донетчине. Защитникам тогда удалось создать необходимый щит, а враг понес большие потери.

Об этом старший механик танкового батальона рассказал для YouTube-канала «Бутусов Плюс». По его словам, сначала танкисты заняли оборону в районе автостанции Волновахи, после чего россияне пошли в атаку с двух сторон. Уже вскоре российские БМП и БТРы пылали после попадания украинских снарядов.

В танк Василия во время боя попали захватчики, однако ему удалось откатиться назад и спасти машину. Впоследствии она все же загорелась, однако «Васильевич» оставался в строю.

«То, что я видел, там человек 50 валялось их. Два танка подбили сразу, две БМП – это 5 минут боя», – рассказал он о потерях россиян. Один вражеский танк захватили наши защитники. Кроме того, они взяли в плен трех оккупантов.

Во время боя один российский танк пытался идти на прорыв, однако его сразу подбили, машина успела проехать около 50 метров. Башню танка отбросило в сторону, двигатель тоже пролетел где-то 50 метров, а экипаж был ликвидирован на месте.

Танкисты удерживали оборону 15 дней. За это время ВСУ смогли прочно закрепиться чуть дальше и не пропустили врага. Там наши воины стоят и сейчас, не давая оккупантам продвигаться.

Один украинский танк тогда тоже был подбит, однако его экипаж уцелел.

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