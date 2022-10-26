Белорусский врач: Искалеченных солдат привозили каждую ночь 3 26.10.2022, 10:22

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иллюстрационное фото

Медик из Мозыря показал CNN травмы оккупантов на рентгеновских снимках, которые он вывез контрабандой.

Один из белорусских врачей рассказал о потерях российских войск на войне в Украине в первые недели полномасштабного вторжения. Медучреждения соседней страны были переполнены ранеными оккупантами, поскольку «вторая армия мира» не ожидала столь мощного украинского сопротивления.

Об этом врач рассказал на условиях анонимности изданию CNN. По словам медика, искалеченных российских солдат привозили каждую ночь, в том числе в госпиталь в Мозыре.

«Один из солдат потерял челюсть и жаловался, что ничего не ел и не пил уже три дня. Мне было противно, ведь это – военные преступники», – отметил медик.

По его словам, большинство раненых были молодыми и неопытными солдатами, которые считали, что едут на учебу, они не подозревали, что их ждет в Украине, и наконец прошли через ад. Они были обозленные на собственное командование из-за того, что оказались в новой реальности.

Медик показал журналистам травмы оккупантов на рентгеновских снимках, которые он вывез контрабандой.

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