Невзоров: Укрепления под Белгородом задержат украинские танки ровно настолько, чтобы успеть снять портреты Путина 1 26.10.2022, 10:29

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Александр Невзоров

Можно еще испечь караваи и перешить флаги.

Бетонные заграждения под Белгородом задержат украинские танки на пять-семь часов. Этого должно хватить, чтобы снять и поглубже закопать портреты Путина. Об этом рассказал известный публицист Александр Невзоров в своей передаче «Наповал»:

— По улицам ходила глубокая могила.

Могила бродит и заглатывает самых тупых и ленивых, чтобы заткнуть их тушами дыры в обороне рубежей отечества и наполнить братские могилы. Имя этой могилы – мобилизация. Она продолжается, приобретая все более свирепые и патологические формы.

А под Белгородом уже строят бетонные заграждения, которые могут задержать танковые колонны украинцев на пять-семь часов.

По подсчетам местных военных и политических аналитиков, а также портных, пекарей, привлеченных к экспертизе ситуации, – именно этого времени должно хватить руководству области, чтобы снять и поглубже закопать портреты Путина, перешить флаги, напечь встречательных караваев и немного выучить украинский язык.

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