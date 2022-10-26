Почему с возрастом детям трудно засыпать днем 26.10.2022, 10:34

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Ученые дали ответ.

Вопрос, над которым, без сомнения, задумываются многие родители, и над которым ученый из Университета Массачусетса в Амхерсте, США, размышляет в течение многих лет: почему ребенок в определенный момент перестает легко засыпать днем? Ребекка Спенсер в своем новом исследовании предлагает теорию. Несмотря на то, что сон играет огромную роль в развитии организма, в какой-то момент мозг ребенка сам отказывается от такого удовольствия. Вот, что предполагает профессор Спенсер, пишет techinsider.

«Эта всеохватывающая теория основана на данных, которые мы опубликовали за последние пару лет. В совокупности мы поддерживаем связь между недолгим сном, базовой памятью и развитием мозга. Мы говорим, что дневной сон имеет какое-то отношение к этому критически важному времени развития до 3 лет», — объясняет Спенсер, профессор психологии и наук о мозге, которая сотрудничала с детским психологом Трейси Риггинс из Университета Нью-Йорка.

Новая теория, которая поддерживает практику предоставления возможности вздремнуть всем дошкольникам и детсадовцам, связывает биорегуляторные механизмы, лежащие в основе перехода в сон, фокусируясь на гиппокампе. Предыдущее исследование Спенсер и Риггинс показало, что «существует разница в развитии гиппокампа у детей, которые спят днем, и у тех, кто нет». Эта часть мозга, гиппокамп, — отвечает за хранение краткосрочных воспоминаний, прежде чем они «окажутся на долгом хранении» в коре головного мозга.

«Сон помогает обрабатывать воспоминания», — объясняет Спенсер. Когда незрелый гиппокамп маленьких детей достигает своего предела возможностей, дети испытывают повышенное «давление сна». Исследователи изучили медленноволновую активность - нейробиологический маркер мозговых волн, регистрируемых во время сна - через ЭЭГ для измерения нарастания гомеостатического давления сна.

Так, стоит отметить, что сон позволяет воспоминаниям перемещаться в кору, освобождая место для хранения дополнительной информации в гиппокампе.

«Когда гиппокамп неэффективен, это похоже на маленькое ведро», — говорит Спенсер. «Ваше ведро наполнится быстрее и переполнится, а некоторые воспоминания выльются наружу (забудутся). Мы думаем, что именно это происходит с теми детьми, которые спят днем даже в 4-5-летнем возрасте. Их гиппокамп менее развит, и им нужно чаще "опорожнять" это ведро».

Так, когда гиппокамп более развит, дети скорее откажутся от дремоты, потому что определенная область мозга «созрела» до такой степени, что их «ведро» не будет переполняться. Но Спенсер предупреждает: все больше данных подчеркивает важность предоставления всем маленьким детям возможности вздремнуть. «Некоторым из них это все еще нужно; другим это может не понадобиться, но если они захотят, мы знаем, что это пойдет на пользу их обучению, и мы знаем, что обучение — это то, что лежит в основе раннего образования», — отмечает исследователь.

В долгосрочной перспективе, говорит Спенсер, исследователи могут разработать когнитивный метод измерения памяти, а принудительный отказ от дневного сна «может привести к субоптимальному [то есть недостаточному] обучению и памяти».

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