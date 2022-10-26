«Нью-Джерси» победил в Детройте, Егор Шарангович продлил бомбардирскую серию 26.10.2022, 10:40

Егор Шарангович

Белорусский форвард поразил ближний верхний угол ворот соперника.

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси» праздновал победу в гостях у «Детройта», и белорусский форвард «дьяволов» Егор Шарангович вновь отметился результативным действием. На сей раз он забросил в меньшинстве, с кистей поразив ближний верхний угол. Тот бросок стал единственным в створ в этом матче в исполнении Егора. Также за 14 минут 49 секунд на льду Шарагович заблокировал один выстрел соперников и допустил одну потерю. Завершил встречу с показателем полезности +1, сообщает pressball.by.

Шарангович набирает бомбардирские баллы в трех играх подряд. Сейчас на его счету 4 (2+2) очка в семи матчах нынешнего чемпионата. И четыре гола в меньшинстве за НХЛовскую карьеру.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Детройт — Нью-Джерси — 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 — Ларкин (4) (Кубалик, Эрн, 2.56). 1:1 — Мерсер (3) (Марино, Грэйвз, 11.25). 1:2 — Д.Хьюз (2) (Братт, Сиверсон, 15.16). 1:3 — Братт (2) (Д.Хьюз, Д.Хэмилтон, 20.43-бол.). 1:4 — ШАРАНГОВИЧ (2) (Грэйвз, 24.54-мен.). 2:4 — Кубалик (4) (Хагг, Расмуссен, 48.17). 2:5 — Хишир (3) (Татар, 55.38). 2:6 — Братт (3) (М.Маклеод, Д.Хэмилтон, 56.27).

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