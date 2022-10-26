закрыть
26 октября 2022, среда, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Нью-Джерси» победил в Детройте, Егор Шарангович продлил бомбардирскую серию

  • 26.10.2022, 10:40
«Нью-Джерси» победил в Детройте, Егор Шарангович продлил бомбардирскую серию
Егор Шарангович

Белорусский форвард поразил ближний верхний угол ворот соперника.

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси» праздновал победу в гостях у «Детройта», и белорусский форвард «дьяволов» Егор Шарангович вновь отметился результативным действием. На сей раз он забросил в меньшинстве, с кистей поразив ближний верхний угол. Тот бросок стал единственным в створ в этом матче в исполнении Егора. Также за 14 минут 49 секунд на льду Шарагович заблокировал один выстрел соперников и допустил одну потерю. Завершил встречу с показателем полезности +1, сообщает pressball.by.

Шарангович набирает бомбардирские баллы в трех играх подряд. Сейчас на его счету 4 (2+2) очка в семи матчах нынешнего чемпионата. И четыре гола в меньшинстве за НХЛовскую карьеру.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Детройт — Нью-Джерси — 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 — Ларкин (4) (Кубалик, Эрн, 2.56). 1:1 — Мерсер (3) (Марино, Грэйвз, 11.25). 1:2 — Д.Хьюз (2) (Братт, Сиверсон, 15.16). 1:3 — Братт (2) (Д.Хьюз, Д.Хэмилтон, 20.43-бол.). 1:4 — ШАРАНГОВИЧ (2) (Грэйвз, 24.54-мен.). 2:4 — Кубалик (4) (Хагг, Расмуссен, 48.17). 2:5 — Хишир (3) (Татар, 55.38). 2:6 — Братт (3) (М.Маклеод, Д.Хэмилтон, 56.27).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников