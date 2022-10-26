закрыть
26 октября 2022, среда, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Зачем нам Путин?» – спросят олигархи и заменят его»

4
  • 26.10.2022, 10:48
  • 2,300
«Зачем нам Путин?» – спросят олигархи и заменят его»

Глава Кремля перешел условный «Рубикон».

На сегодняшний день глава Кремля Владимир Путин перешел рубеж, за которым любые договоренности с ним становятся уже невозможными. В том числе «большой договор с Западом». Об этой идее могут вспомнить лишь «после Путина».

По мере того, как издержки от войны России против Украины для самой страны-агрессора будут расти, а военные поражения множиться, «элиты» начнут задаваться вопросом: «Зачем нам Путин?» В определенный момент может произойти замена диктатора «группой лиц», которые попытаются договориться с Западом. Единственное, что для этого необходимо – это смелость. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов.

– Считаете ли вы, что в ситуации неуспехов Путина в войне против Украины для него актуален «большой договор» с Западом, или все же он настроен говорить с Западом на языке ультиматумов?

– Я думаю, что Запад уже не настроен говорить с Путиным. Путин перешел тот рубеж, до которого с ним как бы то ни было можно было говорить. Теперь условия высказаны очень ясно: это полный уход из Украины, вывод всех войск и возвращение всех оккупированных территорий. Это минимальная цена, при которой возможны какие-то разговоры.

Я не знаю, остановится ли Запад на этом. Потому что второй момент – возмещение тех огромных убытков, которые Россия нанесла Украине за эти месяцы войны, а может быть, и за годы, если считать с 2014 года.

Так что большой договор с Западом – это фантазии Караганова и других организаторов Валдайского форума. Никаких больших договоров и в помине не будет.

Большой договор на самом деле нужен, но он нужен уже России после Путина. Разумеется, точно так же с уходом из Украины и с помощью с восстановлением Украины. Скорее, такой договор необходим как условие для восстановления нормальных отношений России с цивилизованным миром.

– Какими могут быть эти условия?

– По всей видимости, это будет условие отказа от ядерного оружия или, по крайней мере, контроля над ядерным оружием со стороны международных сил. Это, безусловно, будет демократизация России, соблюдение в ней прав человека.

Если новые правители России на все это пойдут, тогда возможно заключение большого договора. А если не пойдут, то Россию ожидает та же участь, что и участь Ирана – страны-изгоя. Очень тяжелая и совершенно бесперспективная.

– Исходя из последних заявлений Путина мы видим, что его риторика практически никак не изменилась. По всей видимости, он просто не понимает реальности, о которой вы сказали. Можем ли мы рассчитывать на то, что, по крайней мере, в его окружении, в так называемой российской элите, есть силы, способные предложить Западу договор именно на тех условиях, которые вы перечислили?

– Я думаю, что да. Такие люди есть. По мере того, как эта авантюра Путина в Украине будет терпеть все большее и большее поражение и требовать от России все больших и больших издержек – например, такой издержкой является мобилизация, которая очень сильно подорвала популярность Путина и за какие-то три недели привела к тому, что около миллиона человек уехало из России – когда издержки России будут расти, а неудачи множиться, то элиты все больше и больше будут задавать вопрос: «Зачем нам Путин? Он нас завел в тупик, он нам ничего не дал, но он все у нас взял».

И в какой-то момент, думаю, как раз и произойдет то, о чем мы с вами говорим: замена Путина группой лиц, которые постараются начать диалог с Западом.

Безусловно, это будет не одноразовое действие. Думаю, несколько раз после Путина довольно быстро будет меняться круг переговорщиков, правителей России. Но в течение одного-двух лет после снятия Путина возникнет, наконец, такое правительство, которое будет способно пойти на действительный диалог с Западом и начнет восстановление нормальной жизни в России и помогать в этом Украине.

– Можем ли мы надеяться на то, что у этих сил найдутся средства для того, чтобы сменить власть в России?

– Средства нужны не великие. Нужно одно средство. Это средство называется смелость. Вот если оно найдется, тогда все будет сменено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников