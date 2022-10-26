«Зачем нам Путин?» – спросят олигархи и заменят его» 4 26.10.2022, 10:48

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Глава Кремля перешел условный «Рубикон».

На сегодняшний день глава Кремля Владимир Путин перешел рубеж, за которым любые договоренности с ним становятся уже невозможными. В том числе «большой договор с Западом». Об этой идее могут вспомнить лишь «после Путина».

По мере того, как издержки от войны России против Украины для самой страны-агрессора будут расти, а военные поражения множиться, «элиты» начнут задаваться вопросом: «Зачем нам Путин?» В определенный момент может произойти замена диктатора «группой лиц», которые попытаются договориться с Западом. Единственное, что для этого необходимо – это смелость. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов.

– Считаете ли вы, что в ситуации неуспехов Путина в войне против Украины для него актуален «большой договор» с Западом, или все же он настроен говорить с Западом на языке ультиматумов?

– Я думаю, что Запад уже не настроен говорить с Путиным. Путин перешел тот рубеж, до которого с ним как бы то ни было можно было говорить. Теперь условия высказаны очень ясно: это полный уход из Украины, вывод всех войск и возвращение всех оккупированных территорий. Это минимальная цена, при которой возможны какие-то разговоры.

Я не знаю, остановится ли Запад на этом. Потому что второй момент – возмещение тех огромных убытков, которые Россия нанесла Украине за эти месяцы войны, а может быть, и за годы, если считать с 2014 года.

Так что большой договор с Западом – это фантазии Караганова и других организаторов Валдайского форума. Никаких больших договоров и в помине не будет.

Большой договор на самом деле нужен, но он нужен уже России после Путина. Разумеется, точно так же с уходом из Украины и с помощью с восстановлением Украины. Скорее, такой договор необходим как условие для восстановления нормальных отношений России с цивилизованным миром.

– Какими могут быть эти условия?

– По всей видимости, это будет условие отказа от ядерного оружия или, по крайней мере, контроля над ядерным оружием со стороны международных сил. Это, безусловно, будет демократизация России, соблюдение в ней прав человека.

Если новые правители России на все это пойдут, тогда возможно заключение большого договора. А если не пойдут, то Россию ожидает та же участь, что и участь Ирана – страны-изгоя. Очень тяжелая и совершенно бесперспективная.

– Исходя из последних заявлений Путина мы видим, что его риторика практически никак не изменилась. По всей видимости, он просто не понимает реальности, о которой вы сказали. Можем ли мы рассчитывать на то, что, по крайней мере, в его окружении, в так называемой российской элите, есть силы, способные предложить Западу договор именно на тех условиях, которые вы перечислили?

– Я думаю, что да. Такие люди есть. По мере того, как эта авантюра Путина в Украине будет терпеть все большее и большее поражение и требовать от России все больших и больших издержек – например, такой издержкой является мобилизация, которая очень сильно подорвала популярность Путина и за какие-то три недели привела к тому, что около миллиона человек уехало из России – когда издержки России будут расти, а неудачи множиться, то элиты все больше и больше будут задавать вопрос: «Зачем нам Путин? Он нас завел в тупик, он нам ничего не дал, но он все у нас взял».

И в какой-то момент, думаю, как раз и произойдет то, о чем мы с вами говорим: замена Путина группой лиц, которые постараются начать диалог с Западом.

Безусловно, это будет не одноразовое действие. Думаю, несколько раз после Путина довольно быстро будет меняться круг переговорщиков, правителей России. Но в течение одного-двух лет после снятия Путина возникнет, наконец, такое правительство, которое будет способно пойти на действительный диалог с Западом и начнет восстановление нормальной жизни в России и помогать в этом Украине.

– Можем ли мы надеяться на то, что у этих сил найдутся средства для того, чтобы сменить власть в России?

– Средства нужны не великие. Нужно одно средство. Это средство называется смелость. Вот если оно найдется, тогда все будет сменено.

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