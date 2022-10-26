Армия РФ скатывается к войне второго поколения

Армия РФ скатывается к войне второго поколения1
- 26.10.2022, 10:57
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ВСУ по некоторым параметрам — это уже армия поколения 3+.
Военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью НВ заявил, что российская армия по вооружению и оснащению скатывается к войне второго поколения.
Эксперт отметил, что для накопления новых сил россиянам приходится открывать склады с техникой периода Второй мировой войны, или сразу после нее.
«Российская армия скатывается в своих возможностях к ведению войны второго поколения по вооружению и оснащению. В то время как украинская армия увеличивает свой огневой потенциал, а также возможность воевать оружием четвертого поколения. По некоторым параметрам украинская армия — это уже армия поколения 3+», — подчеркнул он.
По словам военного аналитика, разница в поколениях технологий очень помогла ВСУ на поле боя.
«Могу привести пример хаймарсов, которые уничтожили инфраструктуру противника для боеприпасов. Именно благодаря им Украина нивелировала преимущество РФ в артиллерии. Качественный перевес — сильный перевес», — заявил Рустамзаде.
5 октября сообщалось, что из-за огромных потерь в бронетехнике Россия была вынуждена снять с хранения 50-летние танки Т-62 и отправить их на фронт в Украину. На тот момент украинская армия захватила уже как минимум девять Т-62.
Аналитик CIT Кирилл Михайлов в интервью «Радио НВ» рассказал, что в России заканчиваются высокоточные ракеты. Это связано с тем, что до 10 октября в организации считали, что особым случаем, для которого Россия хранит запас ракет Калибр должно быть какое-то непосредственное вмешательство стран НАТО в конфликт на стороне Украины, чтобы нанести неядерные удары по центрам логистики НАТО, но оказалось, что эти ракеты РФ может использоваться и для убийства украинцев.