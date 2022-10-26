Российской пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению

Российской пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению1
- 26.10.2022, 11:02
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Такие же санкции Ереван применил и к депутату Госдумы РФ Константину Затулину.
Одной из главных пропагандисток РФ Маргарите Симоньян, которая является главным редактором «Россия сегодня» и телеканала RT, запретили въезд в Армению. Об этом она заявила на своей странице в Telegram.
Стоит отметить, что она родилась в армянской семье.
Также въезд запретили депутату Госдумы и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину.
«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний руководитель Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — написала Симоньян.