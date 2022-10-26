Одним – фликер, другим – ближний свет: что меняется в ПДД Беларуси с завтрашнего дня 3 26.10.2022, 11:11

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Изменения затронут как пешеходов, так и водителей.

С 27 октября в Беларуси снова меняются правила дорожного движения. Рассказываем, к чему нужно готовиться пешеходам и водителям.

Предыдущие новшества, внесенные в правила дорожного движения, начали действовать 22 сентября.

Как сообщала Tochka.by, с этого времени белорусы в том числе могут учиться и сдавать экзамен в ГАИ на машинах с автоматической коробкой передач.

В этом случае в водительском удостоверении будет проставлена отметка.

Уточним, что сами ПДД утверждены законом «О дорожном движении» – именно в этот документ периодически вносятся изменения.

В полку пешеходов прибыло

С 27 октября пешеходами признают тех, кто передвигается на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах, сигвеях и прочих приспособлениях для езды c двигателем.

Сами устройства в обновленных ПДД получили общее название «средства персональной мобильности» (СПМ).

Езда без помех для других

Те, кто выбирают СПМ, не должны ехать быстрее 25 км/ч. Поездки для таких пешеходов разрешены строго по велодорожкам, причем создавать помехи велосипедистам им нельзя.

Если велодорожки нет, то ездить на электросамокатах и моноколесах нужно по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам, отмечают в ГАИ.

В этих случаях ездоки на СПМ не должны мешать пешеходам и водителям.

Пересекать проезжую часть дорог на СПМ разрешено со скоростью пешехода, который идет шагом.

Любителям СПМ также нужно убедиться, что выход/выезд на проезжую часть безопасен.

Самокатам нужен свет

По новым ПДД, которые вступают в силу 27 октября, пешеходы на СПМ должны включать свет, иметь фликеры и быть трезвыми.

Еще одно требование касается возраста.

Так, управлять СПМ разрешено с 14 лет – ездоки помоложе могут появляться только там, где есть жилые и пешеходные зоны.

Пешеходам на СПМ запрещается возить пассажиров, если на устройствах нет сидений.

В то же время надевать шлем любители езды на СПМ по-прежнему не обязаны – это все еще рекомендация.

Велосипедистам нужна спецодежда

Обновленные с 27 октября ПДД требуют, чтобы велосипедисты крепили к одежде световозвращающие элементы, если они едут за городом в позднее время суток. Сама одежда должна быть «повышенной видимости».

Исключение сделано для тех, кто ездит по велосипедным дорожкам.

С 27 октября велосипедистам можно не спешиваться при пересечении дороги по пешеходному переходу. При этом переезжать дорогу им нужно со скоростью пешехода, который шагает, а не бежит.

Водителям «прописаны» лимиты на скорость

По новым ПДД водители мотоциклов, легковушек и грузовиков с массой до 3,5 тонн могут двигаться со скоростью не выше 120 км/ч по автодорогам за пределами городов и деревень.

Водители обязуются с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября включать ближний свет фар, если они едут в светлое время суток.

Это именно то время, когда ГАИ проводит акции на дорогах, которые связаны с началом и завершением учебного года в школах.

А водителям электромобилей разрешается использовать для движения полосу, которая выделена общественному транспорту.

«Я всегда беру с собой…»

В новых ПДД скорректирован список документов, которые обязан брать с собой водитель.

Это водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта.

Что касается страховки, то если водитель оформлял ее в электронном виде, то возить с собой бумажную копию ему не нужно.

Водителям, у которых на авто есть знак (наклейка) «Инвалид», должны иметь при себе либо удостоверение инвалида, либо документы о перевозке таких людей.

Дорожных знаков станет больше

С 27 октября на дорогах Беларуси появятся новые дорожные знаки. Они важны для пешеходов, включая ездоков на СПМ, и водителей, в том числе электрокаров.

Так, в группу «Предупреждающих знаков» добавлен знак "Контроль выполнения требований правил ПДД".

Несколько новых запрещающих знаков «посвящены» передвижению на СПМ и велосипедистах, а также зонам, где ограничена максимальная скорость движения.

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