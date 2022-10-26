«Вагнеровцы» запрыгивали в окопы, и начиналась рукопашная» 26.10.2022, 11:15

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Офицер спецназа ВСУ рассказал, что происходит на самых горячих участках фронта.

Вооруженные силы Украины освободили четыре населенных пункта, сообщает Генштаб ВСУ: в Луганской области села Карамзиновка, Мясожаровка, Невское и Новосадовое в Донецкой. Единственным участком фронта, где российские военные пытались вести наступление, был город Бахмут на Донбассе. В результате месяцев боев российские военные, преимущественно «ЧВК Вагнера», заявляли о захвате нескольких населенных пунктов в окрестностях Бахмута и асфальтового завода в самом городе.

На днях украинские военные сообщили, что им удалось отбросить «ЧВК Вагнера» от Бахмута на 2 км. Украинским войскам этот город важен для продвижения в сторону Донецка. Для российских – чтобы наступать на Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск.

По данным украинской стороны, потери противника под Бахмутом составили несколько тысяч бойцов. Среди них – новомобилизованные.

Что происходит в самой горячей точке фронта, «Настоящему Времени» рассказал офицер 1-й отдельной бригады спецназа ВСУ Тарас Березовец.

– Появились сообщения, что «ЧВК Вагнера» удалось отбросить от Бахмута. При этом российские военные продолжают наступление. Какая последняя информация?

– Для российского командования было жизненно важно показать продвижение хотя бы на одном театре военных действий. Попытки взять Бахмут предпринимаются в течение полугода – в Бахмуте буквально открыты ворота ада. Российская сторона положила в окрестностях убитыми свыше пяти тысяч человек и приблизительно втрое больше ранеными.

Бахмутская операция имела смысл только в связи с тем, что происходило в соседней Харьковской области. Напомню, противник длительное время удерживал более половины территории Харьковщины и находился в непосредственной близости от областного центра – Харькова. Российская реактивная артиллерия, минометы обстреливали окраины Харькова, Северная Салтовка практически уничтожена.

После освобождения большей части Харьковщины, потери ключевых городов Купянск и Изюм наступление россиян на бахмутском направлении в значительной мере осложнилось. Тем не менее противник в течение сентября и октября предпринимал лобовые атаки, по сути суицидальные, с целью продвинуться и захватить южные и юго-восточные окраины Бахмута. В результате разрушено приблизительно до 50% домов города, индустриальная застройка стерта с лица земли.

– Правильно понимаю, что тактика российских войск поменялась от той, которую они применяли в начале лета – огневым валом уничтожали укрепления, а потом заходили живой силой?

– Нужно понять, что в самом Бахмуте у противника подразделений нет. Да, ДРГ противника заходят в город. В этом им, к сожалению, помогают несознательные украинские граждане. Например, мы с нашим подразделением пробили два ската. Пробили по банальной причине: в лежачих полицейских были забиты лезвия – по всей видимости, местными. Поэтому большое количество гражданского транспорта и машин ВСУ стоят на обочине и бортируют колеса. Это самый малый пример.

Российские ДРГ проникали в среду таксистов, где не только собирали информацию, но и нападали на служащих украинской армии.

Что касается изменения тактики. Нужно признать, враг учел предыдущие ошибки и действует рационально, агрессивно и нагло. Подразделения «ЧВК Вагнера» использовали складки местности максимально близко к позициям украинской армии. Подходили на расстояние до 100-50 метров, залегали. В это время велся плотный огонь, как правило минометный и гранатометный. Наши подразделения находились в укрытиях, не видели происходящего. И практически с последней миной «вагнеровцы» запрыгивали в окопы – начиналась рукопашная схватка.

Мы не фиксировали подобную тактику на других направлениях. Они это отработали под Бахмутом. Нужно признать слаженность действий их подразделений, в первую очередь минометных, танковых и пехоты.

– Это позволяет им продвигаться?

– Продвижение происходило в конце сентября и начале октября, однако недавно остановлено в результате двухдневного наступления, контратаки. Позиции, которые «вагнеровцы» с огромными усилиями и потерями захватили за последние полгода, были отбиты.

– Говорите, российские войска потеряли только убитыми пять тысяч человек – в результате одной из атак?

– Совокупно за полгода.

– Вы упоминаете «ЧВК Вагнера», в которую, в частности, вербуют заключенных российских тюрем. А мобилизованные приезжают на этот участок фронта?

– Да, мы это видим по перехватам и пленным, которые сдаются. Есть мобилизованные буквально две недели назад. Они их используют, как правило, в качестве пушечного мяса. Так действовали, например, кадыровцы в начале войны, используя на херсонском направлении подразделения так называемых «ЛНР» и «ДНР». Под угрозой расстрела выдвигали их вперед с целью раскрытия наших огневых точек. Эти точки, в первую очередь минометные, засекались, по ним наносился артиллерийский удар. Приблизительно так они действуют и сейчас. Естественно, эти «мобики» гибнут.

– Получается, люди из «ЧВК Вагнера» обучены, а не просто заключенные, которых бросили на фронт?

– Безусловно. Обучены достаточно хорошо, прошли подготовку в несколько месяцев. Видим людей с опытом боевых действий в Сирии, странах Африки. У них очень хорошая слаженность, даже есть своя авиация.

– Где еще на Донбассе кроме Бахмута российские военные пытаются продолжать продвижение?

– Бахмутское и авдеевское направления сейчас самые горячие.

Противник меняет свою тактику – подстраивается под наши действия, пытается копировать ВСУ. То есть тактику активного наступления и активной обороны.

Точно можем говорить об уменьшении количества российских артиллерийских обстрелов. Если в июне-июле на каждый выстрел нашей артиллерии приходилось 10 выстрелов противника, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Даже на бахмутском направлении наблюдаем перевес нашей артиллерии, противник испытывает серьезный дефицит боеприпасов.

Действия российской артиллерии во многом предсказуемы – нанесение ударов по индустриальной застройке, жилым районам, когда там днем передвигаются местные жители. Стараются наносить удары кассетными бомбами по скоплениям людей, когда те приходят к немногим работающим аптекам, магазинам, за раздачей хлеба и воды. Противник старается убить как можно больше гражданских.

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