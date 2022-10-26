Видеофакт: Снаряд с украинского беспилотника приземлился прямо под ноги оккупантам

Видеофакт: Снаряд с украинского беспилотника приземлился прямо под ноги оккупантам1
- 26.10.2022, 11:26
- 2,736
Бойцы ВСУ поразили подразделение захватчиков на их укрепленных позициях.
Воины Вооруженных сил Украины продолжают наносить потери российским оккупационным войскам на юге. Украинские защитники показали, как мастерски атаковали позиции захватчиков в Херсонской области.
Операторы аэроразведки 59-й мотопехотной бригады ВСУ сбросили на оккупантов «подарок» с беспилотника. Эти кадры опубликовали на странице «Південь Інформ» в Facebook.
В подписи к ролику сказано, что по результатам прицельного удара наших воинов эти российские военные «отправились в ад».
На кадрах видно, что снаряд с БПЛА приземлился прямо им под ноги, раздался взрыв. После этого один из военных преступников упал на живот, а его сослуживец остался стоять на коленях.