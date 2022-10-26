Видеофакт: Снаряд с украинского беспилотника приземлился прямо под ноги оккупантам 1 26.10.2022, 11:26

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иллюстрационное фото

Бойцы ВСУ поразили подразделение захватчиков на их укрепленных позициях.

Воины Вооруженных сил Украины продолжают наносить потери российским оккупационным войскам на юге. Украинские защитники показали, как мастерски атаковали позиции захватчиков в Херсонской области.

Операторы аэроразведки 59-й мотопехотной бригады ВСУ сбросили на оккупантов «подарок» с беспилотника. Эти кадры опубликовали на странице «Південь Інформ» в Facebook.

В подписи к ролику сказано, что по результатам прицельного удара наших воинов эти российские военные «отправились в ад».

На кадрах видно, что снаряд с БПЛА приземлился прямо им под ноги, раздался взрыв. После этого один из военных преступников упал на живот, а его сослуживец остался стоять на коленях.

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