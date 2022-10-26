Ученые нашли волосатую улитку в янтаре, которому 99 миллионов лет 26.10.2022, 11:32

Исследователи считают, что эти моллюски имели преимущество.

Международная группа ученых обнаружила новый вид наземных улиток в куске янтаря возрастом примерно 99 млн лет. Раковина улиток отличается короткими щетинистыми волосками, расположенными по краю. Исследование показало, что наличие волосков дало моллюскам преимущество в ходе эволюции, что сделало ее «победителем», пишет «Хайтек».

Длина тонких волосков составляет всего от 150 до 200 микрометров. Их обнаружили на панцире недавно открытого вида Archaeocyclotus brevivillosus sp. nov., используя классическую микроскопию и 3D-рентгеновскую микрокомпьютерную томографию.

Это уже шестой вид мохнатых Cyclophoridae, группы тропических наземных улиток, которых находят погруженными в мезозойский янтарь. Примечательно, что раковины ископаемых и современных наземных улиток нередко украшены гребнями, волосками, узелками или складками; однако развитие такого «украшения» по-прежнему представляет собой сложный процесс, который обычно не происходит просто так.

Волоски на раковинах улиток появились благодаря самому верхнему белковому слою раковины (periostracum). Волосатые раковины есть у нескольких семейств наземных улиток. Они несколько раз появлялись у разных видов независимо друг от друга в ходе эволюции. Даже в тех группах, которые были лишь отдаленно связаны между собой, объясняют ученые.

Новый вид, Archaeocyclotus brevivillosus, обнаружили в залежах янтаря мелового периода в долине Хуканг в Бирме. Размер ископаемой улитки составляет 26,5 мм в длину, 21 мм в ширину и 9 мм в высоту. Внешний край раковины покрыт короткими волосками, собранными вокруг отверстия раковины.

В общей сложности из бирманского янтаря ученые извлекли восемь видов семейства Cyclophoridae, и шесть из них отличались щетинистыми раковинами. Ученые считают, что это не случайно. Они предполагают, что волосатость дала улиткам эволюционное преимущество.

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