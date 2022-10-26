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«Тут паника: нас накрыли, окружили»

  • 26.10.2022, 11:38
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«Тут паника: нас накрыли, окружили»

У российского оккупанта сдали нервы.

Деморализованные российские солдаты, воюющие в Украине, продолжают жаловаться родным о плачевном положении путинских войск, которых мощно «накрывают» ВСУ.

В очередном перехвате, опубликованном ГУР Минобороны Украины, оккупант пытался с помощью матери-инвалида стать «отказником», но план не сработал.

«Опять на первую линию, опять в бой. Я не могу, у меня уже нервы не выдерживают!» – скулит военный преступник.

Он рассказывает, что все нашли причины отказаться, для отправки в «мясорубку» осталось 5 человек.

Мать успокаивает сына-оккупанта и призывает не паниковать. «Мам, здесь в том-то и дело паника… Нас тут нарыли, окружили и начали стрелять», - истерит захватчик.

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