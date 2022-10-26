Россиянин пытался купить в Беларуси 40 тонн картофеля и остался без денег 4 26.10.2022, 11:39

«Задаток» составил почти 5 тысяч долларов.

Россиянин пытался купить в Беларуси 40 тонн семенного картофеля и остался без денег. Как пишет УВД Минского облисполкома, он нашел в интернете объявление и связался с «индивидуальным предпринимателем из Минска», договорился о поставке в РФ. Общая стоимость должна была составить 680 тысяч российских рублей (более 11 тысяч долларов). Продавец отправил на электронную почту договор и заявил, что хочет получить наличными задаток — 300 тысяч российских рублей (почти 5 тысяч долларов).

Через своих знакомых гражданин России деньги в Минск передал. Через несколько дней «ипэшник» сообщил, что их получил и отправил первую машину с картошкой. После этого он исчез. Никакого картофеля россиянин не получил. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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