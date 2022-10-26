ВСУ теснят российские войска под Херсоном и Бахмутом: актуальные карты боевых действий 1 26.10.2022, 12:00

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Бегство оккупантов на левый берег Днепра продолжается.

Украинские войска продолжают атаки на юге, чтобы вытеснить врага из Херсонской области. В то же время оккупанты заявили о намерении захватить Авдеевку и усиливают штурмы на этом участке фронта.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты сами заявляли, что с западного берега Днепра они уже вывезли 22 тысяч человек из 60 тысяч запланированных. В Институте изучения войны считают, что враг планирует переселить значительную часть населения Херсонской области. При этом враг не спешит отступать на восточный берег, а и применяют контратаки, чтобы удержать ранее занятые рубежи.

Согласно информации россиян, украинские бойцы продолжают продвигаться в районе Сватового и Кременной и заминировали берег реки Красная в районе Сватового. Кроме этого, пропагандисты заявили, что украинские войска атаковали Кременную. В то же время в Генштабе сообщили о бое в районе Белогоровки, которая находится в 10 км к югу от Кременной. По словам аналитиков, это свидетельствует о попытках оккупантов вернуть утраченные позиции вдоль границы Донецкой и Луганской областей.

В Донецкой области украинские войска отбили атаки на Бахмут и в его окрестностях — Соледар, Иванград. Кроме этого, велись бои в районе Марьинки и Невельского юго-западнее Авдеевки. По мнению экспертов, маловероятно, что российские войска смогут оцепить Авдеевку, несмотря на их заявления о мнимых успехах.

На юге враг продолжает готовить оборонительные линии на восточном берегу Днепра и минировать береговую линию. При этом, они оставляют проходы, чтобы отступать в случае необходимости, а также пытаются восстановить переправы. Отмечается, что за прошедшие сутки противник дважды пытался прорваться к украинским позициям, однако получил достойный отпор и отступил с потерями в личном составе и технике. Также продолжается дистанционная ликвидация оккупантов, в частности известно, что при ударе по Кайрам погибли до 30 россиян и под завалами более 100 — это преимущественно чеченцы.

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