Дело Ryanair: Сотрудник КГБ и глава «Белаэронавигации» диктовали диспетчеру, что говорить пилотам 5 26.10.2022, 12:04

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Фото: onliner.by

Диспетчер записал эти разговоры на диктофон.

Во время принудительной посадки в Минске Ryanair сотрудник КГБ и глава «Белаэронавигации» диктовали диспетчеру, что говорить пилотам. Об этом пишет издание Politico.

Сам диспетчер (его имя не называется, но, предположительно, это Олега Галегов) вспоминает, что двое мужчин (директор «Белаэронавигации» Леонид Чура и сотрудник КГБ) вошли в диспетчерскую примерно через полчаса после начала смены. Мужчины сообщили диспетчеру о возможной угрозе взрыва бомбы на борту Ryanair, который собирается войти в воздушное пространство Беларуси и приказали не информировать об этом львовский центр управления в Украине.

Диспетчер записал эти разговоры на диктофон, так как боялся, что все записи происходящего могут быть уничтожены. На диктофонной записи слышно, что он заранее проговаривал сообщение, которое должен был передать пилотам рейса 4978: « нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту бомба». Эту бомбу могут активировать над Вильнюсом»

Перед тем, как предложить пилотам сесть в Минске, диспетчеру было доведено: «Скажите, что «по соображениям безопасности». На следующий вопрос от пилотов: «Мне нужно задать вам вопрос, какой код угрозы. В ответ диспетчер услышал: «Ну, пусть будет красный, красный».

Также есть еще одна стенограмма разговора, которая была уже через неделю после посадки самолета. Во время этого разговора заместитель гендиректора «Белаэронавигации» призывает внести некоторые «корректировки» в свои отчеты об инцидентах.

Напомним, во время посадки FR4978 в Минске, были задержаны экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и София Сапега. Кроме того, самолет покинули еще трое пассажиров, включая гражданина Греции. Глава Ryanair позже заявил, что, по его мнению, это были агенты КГБ РБ.

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