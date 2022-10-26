Сергея Сацука приговорили к восьми годам колонии усиленного режима 2 26.10.2022, 12:21

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Сергей Сацук

Журналист признан политическим заключенным.

Минский городской суд 26 октября огласил приговор директору ОДО «Интер-Смит», которому принадлежит издание «Ежедневник», Сергею Сацуку. Он приговорен к восьми годам колонии, передает БелТА.

Журналист признан «виновным» по трем статьям УК. Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. Сацук был задержан 8 декабря 2021 года.

Сергей Сацук признан правозащитниками политическим заключенным.

Напомним, в день ареста Сацука был заблокирован по решению Мининформа и его сайт «Ежедневник», на котором он в свое время опубликовал ряд громких расследований о коррупции, в частности, в сфере закупок медтехники.

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