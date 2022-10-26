В Украине впервые сбили крылатую ракету РФ с помощью мобильного приложения 1 26.10.2022, 12:25

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Уничтожен вражеский «Калибр».

В Украине с помощью приложения «єППО» впервые была сбита российская крылатая ракета. Граждане сообщили о ракете через приложение, а украинские защитники уничтожили вражеский «Калибр».

Об этом в Facebook сообщил один из разработчиков Геннадий Сульдин.

«22.10 22 утром на Юге Украины произошло первое боевое применение приложения «єППО» по российской крылатой ракете. «Калибр» летел на очень малой высоте, благодаря особенностям рельефа местности локационно не наблюдался. Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере сбили «Калибр» из ПЗРК «Игла».

Система сработала именно так, как мы мечтали в мае в начале разработки приложения. Кстати, «єППО» задумывалось именно как средство отслеживания низколетающих дозвуковых крылатых ракет, прежде всего Калибров. Угроза типа «шахед» появилась гораздо позже», – рассказал он.

Сульдин отметил, что большой ценностью для ПВО являются данные из сельской местности о ракетах и шахедах российских оккупантов. Они чаще всего идут по низменностям в малонаселенных районах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с помощью приложения «єППО» украинцы могут сообщать о ракетах или дронах РФ.

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