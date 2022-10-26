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65 «квадратов» для счастья: минчане построили необычный дом

  • 26.10.2022, 12:42
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65 «квадратов» для счастья: минчане построили необычный дом

Переезд за город провернули удивительно быстро.

Сайт realt.by публикует очередную историю о семье минчан, переехавших в садовое товарищество под Минском на ПМЖ. Сегодняшние герои переезд за город провернули удивительно быстро — еще два года назад у них не было даже участка, а в этом сентябре они отметили первый год жизни в собственном доме. Журналисты заглянули к ним на огонек — оценить их модульный коттедж и заодно поговорить о прелестях и сложностях загородной жизни в условиях СТ.

Почему СТ?

Почему семья из Минска выбрала дачный кооператив? Все просто — на таком расстоянии от Минска найти участок меньше чем за 30 тысяч долларов практически нереально. Новый дачный поселок показался им разумным решением — до МКАД минут двадцать, земля существенно дешевле. Здесь, конечно, нет элитной застройки, но это и не товарищество-муравейник советского типа — улицы широкие, участки нарезаны по 10 соток, есть газ, электричество. Осенью 2020 года они приобрели свой земельный надел в СТ, а в августе 2021 года уже отмечали новоселье в свежепостроенном доме.

Внешне он отличается от дач вокруг своей современной архитектурой — вытянутый прямоугольник с плоской крышей, террасой вдоль главного фасада и большой площадью остекления. Фасады обшиты деревом и выкрашенными в белый цвет плитами ЦСП.

Дом стоит на забивных железобетонных сваях. Он модульный — на участок его доставили на грузовых платформах частями (модулями) и установили на фундамент. Вся видимая соседям часть стройки заняла всего пару дней — основные работы по созданию каркаса, внешней и внутренней отделке проходили не здесь, а в цеху на производстве.

Модуль плюс модуль

Мария и Андрей говорят, что к решению построить именно модульный дом подтолкнул опыт их друзей.

— Они построили себе модульный дом в деревне под Минском, и, когда мы были у них в гостях, то строение произвело хорошее впечатление — качественно сделано, выглядит классно, современно. Мы оценили и решили, что это наш вариант.

По образованию Мария архитектор, поэтому принимала непосредственное участие в проектировании дома. Стоит отметить, что при создании проекта места для маневра было не много — эти дома собираются из модулей определенного размера и конфигурации. По сути, нужно было выбрать их количество и составить так, чтобы получить оптимальную планировку.

— Я понимала, что если сделать дом из трех модулей, то для нашей семьи с двумя детьми места хватит, но оставить на ночевку гостей не сможем, — говорит она. — Поэтому заказали 4 модуля.

Далее нужно было разумно поделить внутреннее пространство, чтобы у родителей и детей были свои спальни и осталось место под гостиную, кухню, санузел и прихожую с гардеробом.

Центральные два модуля выделили под гостиную, кухню и санузел. Один крайний модуль разделили на две равные комнаты по 7,5 м2. В одной — родительская спальня, во второй — кабинет, который в будущем станет детской спальней.

— Размер одного модуля 3×6 метров, — объясняет Мария. — На его базе можно было сделать одну большую спальню, чуть меньше 18 м2. Зато там без проблем помещается большая кровать, тумбочки и шкаф. Если разделить модуль на две комнаты, то места в них хватает только для кровати, шкаф уже некуда ставить. Поэтому приходится придумывать места для хранения — под кроватью с подъемным механизмом и навесных шкафах на стене над изголовьем.

Еще один модуль поделили между собой детская (чуть больше 8 м2), гардероб и прихожая. Несмотря на небольшие размеры спален, дом не кажется тесным, зажатым — спасает большое пространства в центральной части. Плюс светлые высокие потолки и окна в пол с выходом на террасу и видом на газон.

Общая площадь дома получилась 65 «квадратов». Хозяева считают, что это тот разумный минимум, при котором их семья может комфортно жить и не тратить много на эксплуатацию.

— Когда люди строят большие дома, то не всегда представляют себе, в какую копеечку выльется стройка и как надолго это мероприятие затянется, — говорит Андрей. — Какой смысл в огромных площадях, если большую часть времени все равно проводишь в гостиной? Нам с двумя детьми этого пространства более чем хватает. Опять же есть терраса, свой двор.

Дом за 3,5 месяца

Дом собирался до практически готового состояния 3,5 месяца в цеху — это очень быстро, дома из блоков так быстро не строят. Будущие владельцы периодически наведывались на производство — посмотреть, что получается, походить по комнатам.

— Сборка под крышей внушает доверие, что все будет по итогу собрано качественно, — говорит Андрей. — Каркас и остальные деревянные конструкции собирались из древесины техсушки. Это важно — дерево не будет давать усадку, крутиться. Второе — в цеху всегда сухо.

Строителю не нужно работать в авральном режиме, а значит свою работу он сделает точно и аккуратно. Я не раз наблюдал строящиеся каркасники на участке и как ребята орудуют бензопилами, собирают и сбивают доски — ни о какой тонкой работе в таких условиях не может быть и речи. И хорошо, если успевают накрыть крышу до дождей.

После сборки модулей владельцам не пришлось ломать голову над интерьерами — вся чистовая отделка была уже готова согласно дизайн-проекту Марии. Новоселы внесли лишь мебель.

Отапливается дом электроконветорами инверторного типа. Сегодня это самый современный и экономный тип электрообогревателей. Принцип работы такой — когда устройство нагревает помещение до заданной температуры, он не отключается полностью, а уменьшает мощность обогрева — ровно на столько, чтобы поддержать поддерживать заданную температуру. При номинальной мощности в 1,5 кВт, инверторный конвектор будет потреблять большую часть времени всего 200 Вт. Таким образом он не создает большой нагрузки на электросеть и можно спокойно включать другие мощные электроприборы.

На обогрев работают и электрические теплые полы. Они есть везде, где уложен керамогранит — в зоне кухни, в санузле и прихожей. Владельцы говорят, что в сильные морозы подогрев не помешал бы и в остальных комнатах — ходить по ламинату холодно.

Камин в гостиной не для украшения. Владельцы им часто пользуются начиная с осени. Он довольно мощный, приходится отключать все остальное отопление, когда он используется. Он абсолютно безопасен — в месте установки камина были предусмотрены все противопожарные и огнеупорные конструкции в стенах и потолке. В дымоходе установлен шибер с «защитой от дурака» и не до конца перекрывает дымовой канал. Даже если закрыть его при не полностью прогоревших углях, то дым и угарный газ все равно будут уходить в трубу.

Дом основательно утеплен, контур герметичен — по сути это термос. Естественной вентиляции в нем нет, поэтому воздухообмен здесь принудительный. В каждой комнате в стену встроен рекуператор, который работает в реверсивном режиме — сначала удаляет отработанный воздух на улицу, а потом запускает свежий. Внутри него керамический теплообменник, в котором теплый удаляемый воздух отдает свою энергию, а холодный, проходя через теплообменник, подогревается. Таким образом из вентиляции поступает свежий, но уже подогретый воздух.

Вытяжку на кухне не ставили — вентиляция в максимальном режиме справляется и с кухонными запахами.

— Когда спрашивают, как же вы живете без кухонной вытяжки, я всегда думаю, а что же вы такое готовите?

Санузел совмещенный, с узким окном и выделенным пространством для стиральной и сушильной машин, бойлера горячей воды.

Стены в мокрых зонах облицованы белой плиткой — ее приклеили еще на производстве. Плиточник хорошо поработал — швы ровные, стыки запилены под углом 45 градусов.

Дизайн оригинальный — зона окна обшита деревом в черном цвете, на стене за умывальником — обои с ярким рисунком. Еще больше подчеркнуть контраст в интерьере могли бы черные смесители, но их посчитали не практичными в эксплуатации — вода здесь жесткая, и нужно было бы постоянно бороться с известковый налетом. Или ставить дополнительное очистное оборудование, которое стоит недешево.

Вода, кстати, из собственной скважины. Все оборудование разместили в подземном кессоне заводского изготовления.

Владельцы покупали станцию биологической очистки — из нее очищенная на 96 процентов вода попадает в специальное дренажное поле под газоном. Так как основную работу по очистке стоков в септике выполняет колония бактерий, в канализацию нельзя сливать жесткую бытовую химию. Зато септик исправно работает в автономном режиме, к услугам ассенизатора еще ни разу не прибегали.

Так как в доме все завязано на электричество (скважинный насос, отопление, охлаждение, освещение и даже канализация), то владельцы на случай отключения электроэнергии в их СТ предусмотрели аварийный вариант — бензиновый генератор. Пару раз за время проживания он выручал.

Есть нюансы

Минус проживания в СТ — драконовский тариф на электроэнергию. Но дом теплый, компактный, поэтому даже в самый холодный месяц счет за всю потребленную электроэнергию не превышал 300 рублей. При этом никто не мерзнет ради экономии — в доме всегда 23−24 градуса.

Владелец говорит, что сравнивал свои счета с соседями, которые отапливаются газом — разницы практически нет. Он считает, что в их случае, для компактного дома до 100 «квадратов», не имеет смысла газовом отоплении. Во-первых, нужно заплатить кооперативу за возможность подключения. Во-вторых, денег стоит проект, подведение, газовый котел, радиаторы и монтаж. Тариф на газ для СТ тоже не льготный. Плюс ежегодные затраты на обслуживание котла. В этом плане конвекторы, работающие от розетки, и инфракрасные полы под плиткой стоят в разы дешевле. В-третьих, чтобы установить газовый котел, нужно выделить помещение топочной, а в модульных домах, как вы уже поняли, каждый «квадрат» на счету.

— Что бы я посоветовала, так это делать инфракрасный пол под ламинатом по всей площади дома, ставить его на минимальную температуру для комфорта, — добавляет Мария. — Еще вариант — укладывать натуральный паркет, он все же теплее ламината.

В доме плоская крыша и много больших окон в пол, которые выходят на южную сторону. Это оказалось проблемой — летом внутри дома становится жарко. Спасает от перегрева кондиционер — у ребят он запрограммирован так, что в жаркие дни с самого утра начинает подавать прохладный воздух.

Также надо сразу знать, где на стены будет крепиться навесное оборудование или мебель, чтобы на этапе производства в стенах сделали деревянные закладные — без них ничего тяжелее декоративной полки не закрепишь.

Каркасник стоит на бетонных сваях, перекрытия пола деревянные. Нельзя сказать, что пол батутит, но, по признанию владельцев, если в доме бегают-прыгают дети или работает стиральная машина, по полу чувствуется минимальная вибрация.

— Нас многие спрашивают, а не дует ли со стыков модулей, не капает ли там конденсат? — говорит владелец. — Нет, никаких проблем эти места нам не доставляют. Если не знать о них, то и не заметишь, где они. Крыша плоская, но за зиму ни разу не пришлось ее очищать от снега. И как видите, она не провалилась, не протекает.

Владельцы резюмируют, что они не замахивались на коттедж мечты большой площади, но туманными перспективами когда-нибудь в него заселиться. Этот дом — «здесь и сейчас», под их бюджет и в понятные сроки.

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