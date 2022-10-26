Си Цзиньпин придумал для Путина унизительную кличку 6 26.10.2022, 12:49

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Си Цзиньпин

Китайский лидер отказался провести телефонный разговор с главой Кремля.

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, в Пекине придумали для хозяина Кремля унизительную кличку. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Сообщается, что на этой неделе Путин просил МИД организовать ему телефонный разговор с Си Цзиньпином, но китайская сторона ответила отказом.

«Китайская сторона толсто намекнула, что важного предмета для разговора нет, а по пустякам товарищ Си общаться с кем попало не намерен (…) Си Цзиньпин в феврале получил личные уверения от Путина в быстрой (было даже произнесено слово «молниеносно») реализации геополитических амбиций в украинском направлении. Китайский лидер поверил и дал понять, что в случае быстрой реализации военных планов российского руководства Путин может рассчитывать не только на понимание китайского руководства, но и на поддержку. В глазах Си Цзиньпина и руководства Китая Путин совершил непоправимую ошибку, он проиграл войну, которую сам и затеял», - говорится в сообщении.

Канал добавляет, что «вера во «вторую армию мира» рухнула, утащив с собой уважение». Отмечается, что Пекину хорошо известно о личной неприязни Путина к Си Цзиньпину.

«Путина в ответ просто презирают, и дают ему это понять всеми доступными способами. Хуже всего для Путина то, что он теперь постоянно ожидает «нож в спину» от китайских товарищей, и, вероятно, именно этого и дождется. Си Цзиньпин дал кличку Путину «Щенок», а теперь к этой кличке ещё добавляют «без зубов», - пишет генерал СВР.

Отметим, в июне председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение президента Путина. Лидер Китая заявил, что в ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за пандемии коронавируса. Об этом шла речь во время телефонного разговора двух глав государств в июне. По данным издания National Post, основной темой разговора стала война, которую Россия развязала в Украине.

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