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Лукашисты «укрепляют» военную технику решетками-«мангалами» и деревянными ящиками

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  • 26.10.2022, 12:52
  • 3,422
Лукашисты «укрепляют» военную технику решетками-«мангалами» и деревянными ящиками

Войска готовят к отправке на фронт?

В социальных сетях появились фотографии военной техники армии Беларуси, которые военный эксперт Александр Коваленко (пишущий в Сети под ником Злой Одессит) опубликовал в связи с угрозой вступления белорусских военных в войну с Украиной.

На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал два скриншота трансляции белорусского военного телевидения, сообщая о плачевном состояние Вооруженных сил республики.

«Белорусская армия готовится к рывку на Киев…», - с сарказмом комментирует он снимки.

На опубликованных скриншотах две БМП, на которых вместо динамической защиты деревянные ящики, мешки с песком и старые автомобильные покрышки. Рядом с ними стоят два грузовика, на кабины которых наварены железные листы.

Военный эксперт отметил, что подобные образцы техники белорусские военные показывают на полном серьезе. По его словам, именно в связи с этим армию Беларуси некоторые военные эксперты называют бумажной.

«Понимаете, почему белорусскую армию называют бумажной армией! Да?» - отметил он.

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