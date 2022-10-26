Лукашисты «укрепляют» военную технику решетками-«мангалами» и деревянными ящиками

Лукашисты «укрепляют» военную технику решетками-«мангалами» и деревянными ящиками2
- 26.10.2022, 12:52
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Войска готовят к отправке на фронт?
В социальных сетях появились фотографии военной техники армии Беларуси, которые военный эксперт Александр Коваленко (пишущий в Сети под ником Злой Одессит) опубликовал в связи с угрозой вступления белорусских военных в войну с Украиной.
На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал два скриншота трансляции белорусского военного телевидения, сообщая о плачевном состояние Вооруженных сил республики.
«Белорусская армия готовится к рывку на Киев…», - с сарказмом комментирует он снимки.
На опубликованных скриншотах две БМП, на которых вместо динамической защиты деревянные ящики, мешки с песком и старые автомобильные покрышки. Рядом с ними стоят два грузовика, на кабины которых наварены железные листы.
Военный эксперт отметил, что подобные образцы техники белорусские военные показывают на полном серьезе. По его словам, именно в связи с этим армию Беларуси некоторые военные эксперты называют бумажной.
«Понимаете, почему белорусскую армию называют бумажной армией! Да?» - отметил он.