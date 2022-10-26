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ВСУ показали, как «выкуривают» российского военного из блиндажа под Бахмутом

  • 26.10.2022, 12:55
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ВСУ показали, как «выкуривают» российского военного из блиндажа под Бахмутом

Опубликована запись эпического боя.

Российская оккупационная армия продолжает попытки атаковать Бахмут в Донецкой области, но терпит неудачу. Вооруженным силам Украины удается контратаковать и уничтожать позиции, где размещаются бойцы вражеских войск.

Об этом стало известно из сообщения Стратком ВСУ в Telegram.

Бойцы Вооруженных сил Украины опубликовали видео с Бахмутского направления, где можно увидеть ближний бой украинского военного и российского оккупанта. На нем боец ВСУ пытается «выкурить» россиянина из блиндажа с помощью гранат, но и оккупант пытается отбиваться.

Военный действует осторожно, чтобы самому не стать жертвой россиянина, потому что тот пытается спастись с помощью гранат. Наш защитник тоже бросает ответные гранаты, но россиянин продолжает борьбу.

В самом конце видеозаписи можно увидеть, что гранаты не помогли ни одной стороне: бойцы до сих пор в строю, поэтому украинец решил применить стрелковое оружие – он подкрался к блиндажу и ликвидировал оккупанта.

Съемка эпического боя велась с помощью дрона.

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