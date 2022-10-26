Белорус заплатил крупную сумму за несуществующий трактор 26.10.2022, 13:06

Мужчину заинтересовало размещенное в интернете объявление о продаже техники МТЗ.

В октябре этого года 33-летний житель Несвижского района решил приобрести трактор. Его заинтересовало размещенное в интернете объявление о продаже трактора МТЗ. По мобильному телефону продавец оказался недоступен, поэтому переговоры начались в мессенджере. В ходе общения покупателю сообщили, что техника стоимостью 5900 долларов США находится в Польше, поделились информацией в СК.

«Мужчина должен был заплатить 510 долларов за доставку товара в Беларусь, а денежные средства за трактор отдать после его прибытия, — сообщили следователи. — В мессенджер покупателю прислали фото документов, в том числе договор купли-продажи с печатью. Ему также передали контакты «водителя из Польши», который должен доставить трактор. А 12 октября продавец сообщил жителю Несвижского района, что трактор без полной предоплаты не пропускают через таможню».

«На указанные банковские реквизиты потерпевший перевел почти 15 тысяч рублей, однако технику так и не получил, — уточнили в СК. — Тогда покупатель написал «водителю из Польши». Тот пояснил, что деньги у мужчины, на имя которого осуществлялся банковский перевод, после чего на связь уже не выходил. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил свыше 16 тысяч рублей».

«Милиционеры вскоре задержали 34-летнего безработного из Пинска, на чье имя и осуществлялся перевод, — добавили в ведомстве. — Следователю в ходе допроса подозреваемый признался, что в интернете взялся за «подработку». Он оформил на свое имя банковскую карту и симки, данные о которых предоставил «нанимателю». По указанию злоумышленников мужчина переводил на иные реквизиты деньги, поступающие на счет, оставляя себе 10%».

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 УК РБ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Проверяется причастность жителя Пинска к совершению иных преступлений. Около 16 тысяч рублей, находящихся на расчетном счете подозреваемого, заблокировали.

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