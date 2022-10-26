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В Херсоне раздался мощный взрыв на полигоне, где обучали новобранцев из РФ

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  • 26.10.2022, 13:18
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В Херсоне раздался мощный взрыв на полигоне, где обучали новобранцев из РФ

Над местом «прилета» поднялся огромный столб черного дыма.

Во временно оккупированном Херсоне произошел мощный взрыв на полигоне, где захватчики проводили военные учения своим новобранцам.

О громких «хлопках» в южном городе, прозвучавших около 12:30 26 октября, сообщает херсонское издание Kavun.City. Горожан призывают быть осторожными и находиться в укрытиях.

Над местом вероятного «прилета» поднялся огромный столб черного дыма. Предварительно местные телеграмм-каналы сообщают о попадании в военный полигон, где продолжались тренировки вражеских «мобиков» (район поселка Геологов и Камышан).

Также что-то детонирует и дымит во всем известной Чернобаевке.

Следует заметить, что военный полигон для обучения новобранцев-«мобиков» оккупанты обустроили в пригородном поселке Геологов, расположенном в своеобразном треугольнике между областным центром, Камышанами и Чернобаевским аэропортом. Рядом также действует городское кладбище.

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