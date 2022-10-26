В Херсоне раздался мощный взрыв на полигоне, где обучали новобранцев из РФ 4 26.10.2022, 13:18

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Над местом «прилета» поднялся огромный столб черного дыма.

Во временно оккупированном Херсоне произошел мощный взрыв на полигоне, где захватчики проводили военные учения своим новобранцам.

О громких «хлопках» в южном городе, прозвучавших около 12:30 26 октября, сообщает херсонское издание Kavun.City. Горожан призывают быть осторожными и находиться в укрытиях.

Над местом вероятного «прилета» поднялся огромный столб черного дыма. Предварительно местные телеграмм-каналы сообщают о попадании в военный полигон, где продолжались тренировки вражеских «мобиков» (район поселка Геологов и Камышан).

Также что-то детонирует и дымит во всем известной Чернобаевке.

Следует заметить, что военный полигон для обучения новобранцев-«мобиков» оккупанты обустроили в пригородном поселке Геологов, расположенном в своеобразном треугольнике между областным центром, Камышанами и Чернобаевским аэропортом. Рядом также действует городское кладбище.

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