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Ученые разгадывают тайну скрипки Страдивари

  • 26.10.2022, 13:38
Ученые разгадывают тайну скрипки Страдивари

К исследованию подключились химики.

По мнению некоторых музыкантов, скрипки Страдивари воспроизводят музыку с тем уровнем чистоты, которого нет среди современных инструментов. Считается, что все дело в таинственной обработке, которая применялась сто лет назад Антонио Страдивари и придает им уникальный внешний вид и звучание. Чтобы разгадать тайну, специалисты в области аналитической химии сделали нанометровое изображение двух скрипок Страдивари. В итоге, они обнаружили слой материала на основе белка, который находился между деревом и лаком, пишет «Хайтек».

Предыдущие исследования показали, что некоторые струнные инструменты, созданные Страдивари, отличаются скрытым покрытием под блестящим лаком. Оно необходимо для того, чтобы заполнить и сгладить древесину. Все это влияет на резонанс древесины и производимый инструментом звук. Знание компонентов этого слоя — ключ к воспроизведению исторических инструментов в наше время.

В рамках нового исследования эксперты изучили состав слоя между деревом и лаком в двух драгоценных скрипках — Сан-Лоренцо 1718 года и Тоскано 1690 года.

Ученые использовали инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье, они обнаружили, что на двух образцах был промежуточный слой, но какой именно — неизвестно. Тогда они использовали сканирующую микроскопию ближнего поля с инфракрасным рассеянием (IR s-SNOM) для анализа образцов.

Результаты показали, что слой между деревом и лаком на обоих инструментах содержит соединения на основе белков, которые собираются в наноразмерные пятна. Несмотря на то, что ученые приблизились к разгадке тайны скрипки Страдивари, чтобы узнать больше, необходимы дальнейшие исследования.

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