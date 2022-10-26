WSJ: Зима изменит ход российской войны против Украины 2 26.10.2022, 13:46

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Обе армии готовятся к холоду и более коротким дням.

Зима надвигается на украинскую степь. Дневная температура упадет, начнутся холодные дожди, которые сделают дороги и поля непроходимыми, превращая их в болото. И в этом болоте будут застревать солдаты и техника. А потом начнутся морозы и снегопады. Земля станет твердой, но вести бои будет все равно труднее.

На фронтах в Украине обе армии готовятся к беспощадной погоде и коротким дням, которые скажутся на здоровье и морали солдат, сократят эффективность оружия и разведывательной техники. А логистические трудности сделают задачу поддерживать солдат на поле битвы еще сложнее, приводит статью Wall Street Journal «Зеркало недели. Украина».

«Сухопутная война – это вообще очень сложно. А война зимой – это двойной вызов. Вести наступление при 15 градусах мороза будет тяжело обеим сторонам», – сказал изданию эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Зима нанесет удар и по тылам. Москва начала активно обстреливать украинскую инфраструктуру, обеспечивающую население теплом и электроэнергией, пытаясь таким образом сломать волю украинцев к борьбе. Россия также сильно ограничила поставки энергоносителей в Европу в надежде, что холод и дискомфорт заставит избирателей надавить на правительства, чтобы они перестали поддерживать Украину.

Эксперт по сухопутной войне Международного института стратегических исследований Бен Барри считает, что зима повлияет на обе стороны и замедлит темпы боев. Украина просит западных партнеров помочь с зимним обеспечением. США уже передали десятки тысяч единиц снаряжения для холодных условий, о чем Пентагон сказал в пятницу. Еще тысячи единиц таких элементов обеспечения войск передали Канада, Болгария и другие страны НАТО. Тем временем в Киеве и других украинских городах волонтеры собирают пожертвования на обеспечение армии теплыми вещами.

Россия отправляет на фронт подкрепление. Часто это плохо подготовленные мужчины, мобилизованные с конца сентября. Минобороны РФ недавно опубликовало видео, на котором Владимир Путин в одном из тренировочных центров наблюдает, как офицеры раздают зимнее снаряжение новым рекрутам. А лояльные к Кремлю российские блоггеры тоже пытаются собирать пожертвования для закупки дополнительного обеспечения. Западные чиновники говорят, что Украина, скорее всего, будет лучше подготовлена к зиме, чем российские войска благодаря западным поставкам. Кроме того, украинские солдаты лучше мотивированы. Но любое украинское наступление, скорее всего, замедлится в зимних условиях. Россия, у которой по мнению западных аналитиков меньше шансов пойти в наступление, получит более легкую задачу – обороняться на оккупированных территориях.

На фронте командир одного из украинских подразделений сказал Wall Street Journal, что его солдатам зимой будет труднее скрыться. На востоке Украины продолжается артиллерийская война. Украинские военные выполняют выстрелы, а затем быстро меняют месторасположение, зная, что Россия обстреляет их старую позицию. На снегу украинская техника будет оставлять след, который могут увидеть российские беспилотники. Так враг сможет узнать, куда переехала украинская техника. Кроме того, если солдаты разожгут костер, чтобы согреться, их тоже могут заметить и обстрелять, тем более, что зимой листья деревьев не скроют их расположение.

«Мы не сможем воевать так, как весной и летом. Спрятаться будет гораздо труднее. Новые стратегии и методы будут разработаны. Придется вести бой в новых условиях», – объяснил Белесков.

Самая тяжелая ситуация будет в ноябре и начале декабря, когда дороги станут непроходимыми на смене сезонов. Затем почва замерзнет, что позволит технике снова более свободно передвигаться, пока не начнется ранняя весна. Россия любит хвастаться, что «генерал зима» и его друг «генерал грязь» придут на помощь ее армии, как это было во время войны против армий Наполеона и Адольфа Гитлера. Но в этот раз именно Россия в роли захватчика. Когда СССР вторгся в Финляндию в 1939–1940 годах, финские военные были лучше подготовлены к холоду, чем советские захватчики. Кроме того, они лучше знали местность. В результате потери Советского Союза в той войне были в 10 раз больше финских.

Впрочем, зима может создать определенные возможности. Джордж Вашингтон изменил ход Войны за независимость против британской армии, когда истощенные американские силы перешли замерзшую реку Делавер во время вьюги на Рождество в 1776 году. Это позволило им провести успешную неожиданную атаку против гессенских наемников в Трентоне на следующий день. Командир батальона «Днепр-1» Национальной гвардии Украины Юрий Береза сказал, что каждый из его бойцов получил дополнительную пару берцов и теплое одеяло с приближением зимы.

«Зима, прежде всего, означает мокрые ботинки и носки. Мы должны быть готовы к этому», - сказал он.

Береза принимает участие в войне против России с 2014 года. Он заметил разницу между зимой на востоке Украины, где температура может упасть до 20 градусов мороза, и на юге, где условия часто мягче. Он признает, что обе армии столкнутся с проблемами, когда наступит холодная пора и земля замерзнет. Но Береза уверен, что россияне пострадают больше.

«Наши действуют лучше. Но в действительности все замедлится. Нам потребуется дополнительное горючее и масло, чтобы техника не сломалась», – объяснил он.

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