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Лишняя хромосома

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  • Альфред Кох
  • 26.10.2022, 13:57
  • 4,026
Лишняя хромосома
Альфред Кох

Россия превратилась в тоталитарную секту.

Прошло восемь месяцев войны. Фронт более-менее стабилен. Небольшие продвижения там и тут не меняют общей, довольно статичной ситуации. Вот уже больше двух недель ничего кардинального там не происходит.

Но все, что находится за пределами боевых действий, наоборот, находится в непрерывном движении. Россияне изо всех сил разрушают всю гражданскую инфраструктуру Украины, и уже сломали примерно 40%.

Помимо этого они развернули масштабную пиар-компанию, то рассказывая, что «злобные укры» собрались взорвать Каховскую дамбу и утопить 200 тысяч своих граждан, то пугая обывателей во всем мире страшными историями про украинскую «грязную бомбу», то угрожая опять остановить продовольственный трафик из Украины, то соблазняя европейцев какими-то заманчивыми историями про турецкий «газовый хаб»...

Весь этот шабаш является очевидным вымогательством переговоров. Путину отчаянно нужен хоть какой-то, пусть временный, но мир. Однако, только Украина может решить когда начать эти переговоры и на каких условиях.

Внутри этой пиар-компании особо можно выделить историю Красовского, который собрался жечь и топить украинских детей, за что был уволен с симоняновской пропагандистской помойки. Прочитав версию Маркова о том, что Антоша действовал по заказу ЦРУ, я могу предложить свою версию его поступка.

Суть ее в том, что Марго захотелось показать, что у российской пропаганды есть какие-то нравственные границы и что этих границ переступать никому нельзя. Зачем ей это понадобилось, более-менее понятно: рейтинги РТ на Западе стремительно падают и для того, чтобы сохранить хоть какую-то аудиторию, необходимо все-таки убедить оставшуюся еще верной публику в том, что какие-то минимальные представления о приличиях не чужды даже бесноватым российским пропагандистам.

Для этих целей вызывается дурак Красовский и ему приказывается отчебучить что-нибудь совсем уже людоедское. Он это охотно исполняет (за отдельный бонус, разумеется). И вот его с помпой, как Паниковского, вынимают из «Антилопы» и сажают прямо в пыльную дорогу. «Студент! Идите назад в Арбатов! Там вас с нетерпением ждут хозяева гуся!»

Это леденящее душу шоу кончается изгнанием из рая и демонстративным покаянием “нарушителя конвенции”. Весь этот плохой спектакль настолько пошл и примитивен, что я готов не только кричать «Не верю!», но и сразу же могу назвать автора этой дешевой постановки: Марго Симонян при содействии (возможно) ее мужа – Тиграна Кеосояна. Эта пара уже радовала нас своими мелодрамами, достойными уровня колхозной самодеятельности, и поэтому их почерк нельзя не узнать.

Бьюсь об заклад: вместо того, чтобы оказаться в тюрьме (где ему и место: любой студент первого курса юрфака укажет вам несколько статей УК, под которые попадают его высказывания), после небольшой передержки Антоша опять появится в каком-нибудь эфире и будет снова заливать своей блевотиной мозги доверчивых россиян.

Дерьмо не тонет! Особенно в России. Такова эта отдельная цивилизация. У россиян ведь не только есть лишняя хромосома, но и общественная флотация устроена не так как во всем мире и наверх всплывают худшие. И однажды всплыв, уже никогда не исчезают...

Тут еще один российский клоун – «патриарх» Кириллка Гундяев заявил, что Россию хотят стереть с лица Земли за то, что у нее «альтернативный взгляд на Бога». Я аж поперхнулся! Как это? Альтернативный чему? Евангелию? Ветхому Завету? Вселенским соборам? Что это за религия такая? И что это за бог такой у них, а?

Тот Бог, которого я знаю, говорит «подставь левую» и что «брата нужно прощать до седмижды семидесяти раз». И еще он говорит: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…»

А Кириллка проповедует солдату, уходящему на войну, что убийство оправдано, если оно совершено из любви к друзьям. Это ложь! Это его проповедь – преступление перед Богом. Потому, что Бог говорит (вот полная цитата): «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». (Иоанн 15:13). Тут ясно сказано: любовь – это отдать свою душу, а не забрать чужую!

Но никто из этих проповедников не хочет отдать свою душу... А все норовят отобрать чужую... Вот такой вот у них «альтернативный взгляд на Бога»... Это ли не есть богохульство? И ведь знают, черти, что 2... «если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». (Матф. 12:32).

И значит они сознательно изобретают «альтернативного бога», потому что Иисус Христос им не подходит. Он мешает их религии. Ведь их религия – государствобожие. Эта ересь уже давно стала религией, которая носит название религия «Русской Православной Церкви Московского Патриархата».

В этой их религии вместо Иисуса Христа – Российское государство. И долг их паствы – безропотно ему служить. Нет такого преступления, которое нельзя оправдать, если оно совершено во имя этого их бога. И нет страшнее преступления – чем хула на этого бога. Мать может отказаться от своего ребенка, а ребенок – от матери ради этого бога. Все кто не верит в этого бога – достойные смерти язычники. И нет большего счастья, как служить этому их богу и умереть за него...

Эта религия опасна для остального человечества, она является типичной тоталитарной сектой типа Аум Сенрике и если мы не увидим опасности этой секты – мы станем теми жертвенными барашками, которых они принесут на алтарь своего божка.

То, что сейчас происходит на полях Украины – имеет поистине библейский размах. И нам важно понять, что у нас нет другого выхода, кроме как их победить.

Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Facebook

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