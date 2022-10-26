«Братишка, мы – армия терпил» 3 26.10.2022, 14:14

5,578

Российские оккупанты просят знакомых избегать повесток.

Мобилизованных в России не только без подготовки отправляют в Украину, но и бросают вперед – именно как пушечное мясо. Новоиспеченные оккупанты в разговорах с родственниками признаются в больших потерях и просят любым способом избегать получения повесток. В то, что вернутся домой живыми, не верит практически никто, пишет obozrevatel.com.

«Если не выживу, позаботься о моих»

В закрытых российских Telegram-чатах родственники недавно мобилизованных россиян много пишут о том, с чем столкнулись новоиспеченные оккупанты. Некоторые даже выкладывают скриншоты переписок.

Так, в одном из них мобилизованный россиянин пожаловался брату на то, что всего спустя неделю «подготовки» его с сослуживцами забросили на территорию Украины.

«Я уже в Херсонской области, это пи**ец. Братишка, никому нельзя верить! Какая подготовка? Неделя – и мы тут», – написал он.

Также россиянин просил передать «своим», чтобы они избегали получения повесток. Помимо этого, мобилизованный заявил, что «жрать почти нечего, автоматы выдали ржавые», а пятеро сослуживцев уже погибли.

«Братишка, мы армия терпил. Нас украинцы мочат не по-детски, а своим по**й. Если не выживу, позаботься о моих», – добавил шокированный происходящим в Украине оккупант.

О том, что командиры воспринимают мобилизованных действительно как пушечное мясо, отправляют в бой, не жалея, практически без патронов – говорят многие мобилизованные, которые уже оказались на территории временно оккупированной части Украины. Практически каждый просит друзей и родных: «Молитесь за меня».

Но на войну попадают не все – часть мобилизованных россиян «теряются» на этапе краткосрочной подготовки. У кого-то из них не выдержало сердце на плацу, у кого-то случился эпилептический приступ. Очередное подтверждение этому есть и в аудиоперехвате разговора между оккупантами.

Максимум пара недель – и «груз 200»

К сожалению, осознание того, что повестка – это билет в один конец, приходит к россиянам слишком поздно. С каждым днем увеличивается поток «груза 200» из Украины в Россию, правда, забрать с поля боя удается не всех. А с октября в статистике отправившихся на тот свет оккупантов засветились уже и мобилизованные.

По данным расследовательского сообщества InformNapalm, в среднем захватчик-«мобик» попадает в Украину в течение семи дней, однако известны случаи, когда россияне оказывались на фронте уже на третий день после мобилизации.

По статистике «груза 200», уже через 12 дней после мобилизации «мобик» погибает в Украине. На фронте он успевает провести всего около четырех дней.

Насчет «денацифицированных» мобилизованных выяснилось, что большинство из них погибли в Херсонской и Луганской областях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».