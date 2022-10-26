«Цинковые мальчики» могут стать запалом для гранаты, которая взорвет Россию 3 26.10.2022, 14:20

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Возможные сценарии распада РФ.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко дал большое интервью Studio X97. В ходе разговора белорусский оппозиционер озвучил возможные сценарии распада России.

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— Количество «цинковых мальчиков», о которых писала еще наш Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которые приедут, к сожалению для их семей, в таком виде, будет, конечно, влиять. Потому что потери, на самом деле, огромные.

Действительно, мы слышим, что россияне даже не хотят забирать тела своих погибших, в первую очередь, для того, чтобы не вызывать эту панику. Но для многонациональной России эти «цинковые мальчики» могут стать запалом для гранаты. Если 10 миллионный Афганистан сопротивлялся и смог развалить Советский союз, то огромная Украина…

Я не согласен, когда говорят «маленькая Украина против большой России». На самом деле —это самоубийство Путина, что он пошел на украинцев. Потому что украинцы в Советской армии были лучшими солдатами, лучшими офицерами, не говорю уже о том, что лучшими сержантами.

Неизбежен сценарий, когда режим Путина рухнет и, наверное, Российская Федерация будет существовать, может быть, как страны Британского содружества, если у них хватит мозгов.

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