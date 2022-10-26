С сайтов минских универмагов пропала информация о скидках и акциях 4 26.10.2022, 14:33

2,408

Что происходит?

26 октября с сайтов государственных универмагов Минска пропала информация о скидках. Если раньше она сразу же бросалась в глаза и привлекала большими процентами, то теперь ничего нет, либо гиперссылки на слово «акции» не кликабельны или выдают ошибку 404, сообщает «Комсомольская правда».

На сайте ЦУМа, когда нажимаешь на ссылку «акции», появляется надпись «элемент не найден».

ГУМ вообще убрал всю информацию и указал, что «в данный момент на сайте ведутся технические работы». Правда, это произошло еще несколько недель назад.

На сайте «Торгового дома «На Немиге» осталась лишь совместная акция с аквапарком «Фристайл» на скидку для его посещения при покупке в 20 рублей.

Универмаг «Беларусь» вывесил на сайте объявление, что с 26 октября 2022 года скидки и акции не действуют. Основание - приказ директора универмага.

На сайте ТЦ «Кiрмаш» в разделе «Акции и скидки» висит совет, как очистить кэш браузера: «Наш сайт постоянно улучшается и обновляется, для того, чтобы увидеть обновления рекомендуем очищать данные из кэша. Используйте комбинацию клавиш Ctrl F5 для очистки кэша вашего браузера, чтобы увидеть актуальную информацию».

Очевидно, отмена скидок связана с постановлением Совмина «О временных мерах по стабилизации цен». Напомним, Лукашенко «запретил» рост цен в Беларуси с 6 октября 2022. А 7 октября подписал соответствующую директиву.

Позже Министерство антимонопольного регулирования и торговли дало разъяснения для торговых сетей по поводу регулирования цен. Согласно пояснения МАРТ, магазины могут предоставлять скидки, но при предоставлении скидок торговая надбавка применяется к отпускной цене, уменьшенной на размер скидки. А отпускные цены необходимо согласовывать с МАРТ, и это требует времени. Пока магазины приостановили акции со скидками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».