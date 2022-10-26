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В дом Ксении Собчак пришли с обыском

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  • 26.10.2022, 14:32
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В дом Ксении Собчак пришли с обыском
Ксения Собчак

Перед этим задержали ее коммерческого директора.

Сотрудники «правоохранительных органов» РФ проводят обыск в доме журналистки Ксении Собчак в коттеджном поселке «Горки-8» в Московской области, сообщает «Медуза» со ссылкой на ТАСС.

По данным ТАСС, обыски проводят по делу о вымогательстве, которое возбудили в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Его задержали 25 октября.

«У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Телеграм-канал Varlamov News, который первым рассказал о задержании Суханова, сообщал со ссылкой на неназванный источник, что уголовное дело предположительно связано с «блоком на негатив» в телеграм-каналах Собчак. Другие источники это не подтверждали.

Собчак называла преследование Суханова «очередным давлением на журналистику в стране». «Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело», — говорила она.

Собчак управляет проектом «Осторожно, Media», в который входят сеть новостных телеграм-каналов и пабликов, ютьюб-канал, студия подкастов, а также соцсети самой Собчак.

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